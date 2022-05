Anitta alfineta Zé Neto e Gusttavo Lima após escândalo de cachês milionários com dinheiro público

Em show pago com dinheiro público, Anitta foi criticada por Zé Neto por supostamente se beneficiar da Lei Rouanet edit

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora Anitta, recentemente alvo de um ataque do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, reagiu pelas redes sociais ao escândalo envolvendo o pagamento de cachês milionários com dinheiro público ao também cantor sertanejo Gusttavo Lima.

"E eu achando que tava só fazendo uma tatuagem no tororó", escreveu a cantora. Na ocasião do ataque, Zé Neto criticou a cantora por uma tatuagem e insinuou que ela se beneficie da Lei Rouanet. "Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal".

A fala foi feita em show que custou R$ 400 mil de verbas municipais de Sorriso (MT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos dias tem sido revelado que Gusttavo Lima recebeu - ou receberia - cachês milionários de prefeituras, como de Conceição do Mato Dentro e São Luiz (RR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE