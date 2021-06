Ator de 'Casseta e Planeta' faz ataque gordofóbico a Christiane Pelajo: 'muito gorda para TV'

247 - O ator do extinto programa de humor "Casseta e Planeta", da TV Globo, Marcelo Madureira fez um ataque preconceituoso e gordofóbico contra a jornalista Christiane Pelajo em uma entrevista ao "Na Lata", canal do YouTube da bolsonarista Antonia Fontenelle.

O comediante comentou o vídeo que viralizou nesta semana de Christiane furiosa com a equipe técnica da GloboNews após uma falha durante o telejornal que apresenta. "Muito gorda para TV. Ela é muito gorda para a televisão e nunca a achei boa jornalista. Sempre achei muito gorda, antipática. Sempre tive uma queda para ser o Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, ex-diretor da emissora]. Se eu fosse ele, tirava ela do ar e falava: 'Você vai fazer um regime e vai ficar simpática'", disse ele.

"Gosto muito do Ali Kamel, mas ele devia 'dar um tapa' no jornalismo. As roupas que as jornalistas usam, as apresentadoras do tempo, que roupas horrorosas, nossa senhora", continuou, sugerindo uma mudança no figurino das jornalistas da Rede Globo.

