Ator Donald Gibb, astro de O Grande Dragão Branco, morre aos 71 anos

247 - O ator Donald Gibb, conhecido por atuar em filmes de sucesso dos anos 1980 como O Grande Dragão Branco e A Vingança dos Nerds, morreu aos 71 anos após enfrentar problemas de saúde. A informação foi confirmada pelo filho do ator, Travis Gibb, em declaração divulgada ao TMZ.

Em comunicado publicado pela revista PEOPLE, familiares destacaram a trajetória pessoal e profissional do artista, que acumulou cerca de 100 créditos como ator ao longo da carreira em produções de cinema, televisão e games. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Donald Gibb — um pai, avô, bisavô, irmão, tio, amigo e ator muito querido. Donald amava o Senhor, sua família, seus amigos e seus fãs de todo o coração”, afirmaram os filhos.

A família também ressaltou o impacto deixado pelo ator dentro e fora das telas. “Conhecido por sua presença marcante nas telas e por sua bondade fora delas, ele trouxe alegria, risos e memórias inesquecíveis para inúmeras pessoas ao longo de sua vida e carreira”, acrescentou o comunicado.

Donald Gibb iniciou a trajetória artística em 1980, quando participou de pequenas aparições em produções que exploravam sua presença física imponente. Entre os primeiros trabalhos estão Punhos de Aço: Um Lutador de Rua e Conan, o Bárbaro, estrelado por Arnold Schwarzenegger.

Nos anos seguintes, o ator consolidou espaço em Hollywood ao integrar produções populares do cinema e da televisão. Além dos filmes O Grande Dragão Branco e da franquia A Vingança dos Nerds, Gibb participou de Hancock, Arquivo X, Step by Step e Dinheiro a Qualquer Preço.

O artista também marcou presença no universo dos videogames. Um dos trabalhos mais conhecidos nesse segmento ocorreu em Mafia II, título lançado em 2010.

A relação profissional entre Donald Gibb e Jean-Claude Van Damme ganhou destaque após a notícia da morte do ator. O astro belga publicou uma homenagem nas redes sociais ao recordar os bastidores de Bloodsport, título original de O Grande Dragão Branco. “Descanse em paz, meu irmão 🙏🏻”, escreveu Van Damme em um story do Instagram acompanhado de uma foto dos dois no set do filme.

Na última década, Donald Gibb reduziu o ritmo de trabalhos no audiovisual. Mesmo assim, seguiu participando de produções independentes, incluindo o filme Hands. Segundo informações publicadas no IMDb, ele também aparecerá postumamente em Burlesque Ghost Hunters.

A morte do ator mobilizou fãs de clássicos do cinema de ação e da comédia dos anos 1980, período em que Donald Gibb se tornou um rosto conhecido da cultura pop internacional.