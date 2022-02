Bolsonaro vai vetar Lei Paulo Gustavo, que visa socorrer setor cultural na pandemia, diz secretário de Mario Frias

Apoie o 247

ICL

247 - Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura e braço direito do secretário especial de Cultura do govero Jair Bolsonaro, Mario Frias, o ex-policial militar André Porciuncula afirmou que a Lei Paulo Gustavo não será aprovada. As declarações feitas pelo dirigente foram reveladas pelo jornalista Eduardo Matysiak no Twitter Spaces.

"É uma loucura que querem aprovar. Se não tiver pressão popular forte (…), [a lei] vai passar. Obviamente, o presidente vai vetar. Já estamos alinhados com o presidente, ele vai vetar se passar. Mas sempre corre o risco de [os parlamentares] derrubarem o veto. Aí a gente vai judicializar", disparou o secretário.

O projeto do senador Paulo Rocha (PT-PA), em homenagem ao ex-ator Paulo Gustavo, falecido no ano passado por causa da Covid-19, tem como objetivo socorrer o setor cultural, afetado pela pandemia, com repasse de R$ 3,8 bilhões em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

INACREDITÁVEL INACREDITÁVEL



Andre Porciúncula ( mamata acabou)



Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura pic.twitter.com/fCQzaXgZzM — Eduardo Matysiak (@EduardoMatysiak) February 17, 2022

Polêmicas

O secretário Mario Frias vem sendo colecionando polêmicas nas últimas semanas. Uma delas foi insinuar que Paulo Gustavo não morreu de Covid.

O dirigente também nomeou Lais Sant'Anna Soares, noiva de um aliado, para o cargo de Coordenadora de Inovação no departamento de Empreendedorismo Cultura. A nomeação aconteceu em 1º de fevereiro, quando ela era namorada do deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário nomeou o seu cunhado na Embratur, com salário de R$ 18,4 mil. Trata-se do advogado Christiano Camatti.

Outra polêmica foi a viagem do secretário a Nova York (EUA) entre 15 e 18 de dezembro. Foram gastos R$ R$ 39 mil dos cofres públicos.

Integrantes do Ministério do Turismo, ao qual a pasta da Cultura é subordinada, deram como certa a saída do ator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: