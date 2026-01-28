Bruce Willis reconhece familiares, mas não sabe que tem demência

247 - Diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) e afastado definitivamente das telas, Bruce Willis ainda reconhece a esposa e os filhos, embora não compreenda o próprio quadro clínico. A informação foi revelada por Emma Heming Willis, esposa do ator, ao falar sobre os efeitos neurológicos da doença e o impacto na rotina familiar do astro de Hollywood.

Em entrevista ao podcast The Unexpected Journey, Emma explicou que Willis apresenta um quadro chamado anosognosia, condição associada a diferentes tipos de demência, incluindo a DFT. Segundo ela, esse fator faz com que o paciente não tenha consciência do próprio estado de saúde. O teor da entrevista foi publicado no Omelete.

“Existe um termo, uma condição neurológica, associada à DFT e outros tipos de demência, chamada anosognosia, em que o cérebro não consegue identificar o que está acontecendo. As pessoas pensam que isso pode ser negação, como quando não querem ir ao médico porque ‘estou bem’”, afirmou.

A esposa do ator ressaltou que, no caso de Bruce Willis, a ausência dessa percepção não é encarada como algo negativo. “Na verdade… é a anosognosia que entra em ação… Bruce nunca se deu conta. Ele nunca associou os pontos de que tinha essa doença. Estou muito feliz por isso. Estou muito feliz que ele não saiba disso”, disse Emma durante a conversa.

Apesar do avanço da doença, Emma destacou que o ator segue presente no convívio familiar e mantém formas próprias de conexão emocional. “Ele tem uma maneira de se conectar comigo, com nossos filhos, que talvez não seja a mesma que você teria com um ente querido, mas ainda assim é muito bonita e significativa. É apenas diferente. A gente aprende a se adaptar”, relatou.

Ela também esclareceu dúvidas frequentes sobre a condição do marido. “Quando alguém me pergunta: ‘O Bruce ainda sabe quem você é?’, a resposta é sim, porque ele não tem Alzheimer, ele tem DFT (Demência Frontotemporal)”, explicou, ao diferenciar o tipo de demência enfrentado pelo ator.

Doença

Os problemas de saúde do ator Bruce Willis começaram a se manifestar de forma mais evidente em 2018, quando ele sofreu um pré-infarto durante as filmagens de Brooklyn: Sem Pai Nem Mãe.

Em 2022, a família anunciou sua aposentadoria após o diagnóstico de afasia, um distúrbio que compromete a linguagem e a comunicação. No ano seguinte, veio a confirmação do quadro de demência frontotemporal.

Trajetória

Com uma carreira que se estendeu do fim dos anos 1970 até 2022, Bruce Willis é considerado um dos atores mais bem-sucedidos da história do cinema em termos de bilheteria. Seus filmes somam mais de 7 bilhões de dólares arrecadados mundialmente, o que o coloca entre os oito atores que mais levaram público às salas de cinema.

Entre seus papéis mais emblemáticos estão o policial John McClane, da franquia Duro de Matar, além de atuações marcantes em produções como O Sexto Sentido, Corpo Fechado, Pulp Fiction: Tempo de Violência e a série de filmes Os Mercenários.