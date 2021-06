Castanhari é condenado na Justiça por chamar Marcius Melhem de "criminoso" e "assediador"

247 - O youtuber Felipe Castanhari foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar uma indenização de R$ 100 mil ao humorista Marcius Melhem, além de fazer uma publicação em suas redes sociais acerca da sentença a qual foi submetido. Castanhari também terá que reembolsar Melhem pelas despesas processuais.

Melhem, ex-diretor da TV Globo, processou o youtuber após postagem publicada em 5 de dezembro de 2020, quando Castanhari afirmou: "não caiam nesse discursinho de merda do Marcius Melhem. Esse cara é um criminoso, um escroto, um assediador que merece cadeia por todo sofrimento que causou".

Reportagem da Revista Piauí de dezembro do último ano relata detalhes de fatos relacionados a uma possível prática de assédio sexual do humorista contra a atriz Dani Calabresa. O caso levou à queda do humorista Marcius Melhem, mas a emissora silenciou.

Ao UOL, Melhem afirmou que a decisão "joga luz na cultura de cancelamento e ódio das redes sociais". "É preciso mostrar que rede social não é terra de ninguém e também tem lei".

