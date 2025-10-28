Círio de Nazaré reúne recorde de 2,6 milhões e movimenta R$ 1,2 bi

247 – Encerrado nesta segunda-feira, 27 de outubro, com o tradicional Recírio, o Círio de Nazaré 2025 movimentou R$ 1,2 bilhão na economia local e reuniu mais de 2,6 milhões de pessoas na procissão principal, batendo um novo recorde histórico em Belém (PA). Pela primeira vez, o evento contou com patrocínio direto do Governo do Brasil, por meio do Ministério do Turismo, que destinou recursos federais à estrutura e à organização da festividade.

“O Círio é uma celebração que emociona o Brasil e o mundo. Expressa a força da fé do nosso povo, a beleza da cultura paraense e a hospitalidade da Amazônia. O apoio do Governo Federal reforça o papel do turismo como instrumento de integração, geração de emprego e promoção da diversidade cultural”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Com o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, a 233ª edição da festa reafirmou a devoção do povo paraense e destacou o turismo religioso como motor de desenvolvimento cultural e econômico do país. O apoio federal também reforça o reconhecimento do Círio como patrimônio cultural e religioso do Brasil, em sintonia com o Plano Nacional de Turismo 2024–2027.

A presença de visitantes de todas as regiões do país impulsionou setores como hotelaria, transporte, comércio e artesanato. “Muita gente fala da fé do Círio, mas pouca gente percebe como movimenta a economia. Nessa época, a cidade fica cheia e o comércio aquece”, relatou Natasha Gouveia, artesã que trabalha com brinquedos e chapéus típicos.

Para a professora Ana Rosa Gomes, de Maceió (AL), que participou pela primeira vez, o Círio foi “uma experiência transformadora”. O evento ainda reforçou seu compromisso ambiental por meio do EcoCírio, programa que promove coleta seletiva, destinação correta de resíduos e geração de renda para cooperativas locais.

Com o encerramento do Recírio, Belém já se prepara para outro grande evento: a COP30, que reunirá líderes mundiais entre 10 e 21 de novembro, consolidando a capital paraense como centro global de fé, cultura e sustentabilidade.