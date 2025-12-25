Confira a data de estreia dos episódios finais de Stranger Things na Netflix

247 - A trajetória de “Stranger Things” se aproxima do fim com a chegada dos episódios finais da quinta e última temporada, consolidando o encerramento de uma das séries mais populares da história da Netflix. Após quase dez anos no ar, a produção se despede prometendo concluir os principais arcos narrativos que marcaram a jornada dos personagens e conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo.

A segunda parte da temporada final estreia nesta quinta-feira (25), a partir das 22h, dando continuidade direta aos eventos apresentados no primeiro volume, lançado cerca de um mês antes. A expectativa em torno dos capítulos finais é alta, já que eles irão amarrar os mistérios centrais da trama e definir o destino de Hawkins e do Mundo Invertido.

Os novos episódios trazem de volta personagens que se tornaram símbolos da série, como Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp). A narrativa acompanha as consequências dos confrontos recentes e aprofunda relações e conflitos que se desenvolveram ao longo das temporadas.

Ao todo, a quinta temporada conta com oito episódios. A história avança em temas centrais, como a ligação de Will e Joyce com Vecna, a experiência emocional e psicológica de Max e Holly dentro da mente de Henry, além da evolução dos poderes de Will. Também ganha destaque o destino do grupo que permanece preso no Mundo Invertido, elemento fundamental para o desfecho da série.

O capítulo final, que marca oficialmente o encerramento de “Stranger Things”, estará disponível na terça-feira (31), às 22h. A escolha da data reforça o tom de despedida, prometendo uma virada de ano marcada por tensão, emoção e resoluções definitivas para os personagens.

Além do calendário de estreia, já foram divulgados os títulos e a duração de cada episódio, aumentando a expectativa em torno do encerramento. Enquanto isso, as redes sociais seguem movimentadas por teorias e especulações sobre como a história chegará ao seu desfecho e quais personagens sobreviverão aos eventos finais.

Expectativa online pelo lançamento

Dados do Google Trends mostram crescimento online por buscas acerca do lançamento da segunda parte da quinta temporada de Stranger Things.