      Confira a data de estreia dos episódios finais de Stranger Things na Netflix

      Segunda parte da 5ª temporada chega em dezembro e marca o fim da série

      Confira a data de estreia dos episódios finais de Stranger Things na Netflix (Foto: Divulgação/Netflix)

      247 - A trajetória de “Stranger Things” se aproxima do fim com a chegada dos episódios finais da quinta e última temporada, consolidando o encerramento de uma das séries mais populares da história da Netflix. Após quase dez anos no ar, a produção se despede prometendo concluir os principais arcos narrativos que marcaram a jornada dos personagens e conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A segunda parte da temporada final estreia nesta quinta-feira (25), a partir das 22h, dando continuidade direta aos eventos apresentados no primeiro volume, lançado cerca de um mês antes. A expectativa em torno dos capítulos finais é alta, já que eles irão amarrar os mistérios centrais da trama e definir o destino de Hawkins e do Mundo Invertido.

      Os novos episódios trazem de volta personagens que se tornaram símbolos da série, como Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp). A narrativa acompanha as consequências dos confrontos recentes e aprofunda relações e conflitos que se desenvolveram ao longo das temporadas.

      Ao todo, a quinta temporada conta com oito episódios. A história avança em temas centrais, como a ligação de Will e Joyce com Vecna, a experiência emocional e psicológica de Max e Holly dentro da mente de Henry, além da evolução dos poderes de Will. Também ganha destaque o destino do grupo que permanece preso no Mundo Invertido, elemento fundamental para o desfecho da série.

      O capítulo final, que marca oficialmente o encerramento de “Stranger Things”, estará disponível na terça-feira (31), às 22h. A escolha da data reforça o tom de despedida, prometendo uma virada de ano marcada por tensão, emoção e resoluções definitivas para os personagens.

      Além do calendário de estreia, já foram divulgados os títulos e a duração de cada episódio, aumentando a expectativa em torno do encerramento. Enquanto isso, as redes sociais seguem movimentadas por teorias e especulações sobre como a história chegará ao seu desfecho e quais personagens sobreviverão aos eventos finais.

      Expectativa online pelo lançamento

      stranger-things

      Dados do Google Trends mostram crescimento online por buscas acerca do lançamento da segunda parte da quinta temporada de Stranger Things. 

