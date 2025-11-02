Crítica do cancelamento, de Alysson Mascaro, entra em pré-venda; compre agora

247 – A Editora Contracorrente anunciou a abertura da pré-venda de Crítica do Cancelamento, o novo livro do jurista e filósofo Alysson Leandro Mascaro. A obra marca a primeira parceria entre a Contracorrente e a Editora 247, reunindo o pensamento crítico de Mascaro em uma análise profunda sobre um dos fenômenos mais emblemáticos e controversos da contemporaneidade: o cancelamento.

Longe de ser tratado apenas como um problema moral ou digital, o cancelamento é apresentado por Mascaro como uma expressão das contradições do liberalismo — um mecanismo que, sob a aparência de justiça e progresso, funciona como instrumento de controle social e imposição de colapso sobre o ser humano.

“A Inquisição foi o símbolo do feudalismo e do absolutismo em crise. O cancelamento é o símbolo do capitalismo e do neoliberalismo em crise”, afirma o autor, destacando que, em ambos os casos, o moralismo serve de instrumento disciplinador.

Reflexão sobre as contradições do capitalismo

Mascaro, que já experimentou pessoalmente os efeitos do cancelamento, argumenta que o fenômeno converte as lutas por gênero, raça e orientação afetiva em ferramentas de reprodução da sociabilidade capitalista, esvaziando o potencial emancipatório dessas causas. Segundo o jurista, a verdadeira emancipação só pode ser alcançada por meio da transformação estrutural da sociedade — uma crítica radical ao capitalismo, e não por meras correções morais.

O livro propõe, assim, uma leitura filosófica e política do cancelamento como um sintoma da crise do neoliberalismo e um reflexo das tensões do nosso tempo histórico.

Pré-venda e desconto exclusivo para leitores do Brasil 247

Crítica do Cancelamento já está disponível para pré-venda no site da Editora Contracorrente (www.editoracontracorrente.com.br/product/critica-do-cancelamento).

Os exemplares adquiridos durante a pré-venda serão autografados pelo autor. Leitores do Brasil 247 e telespectadores da TV 247 têm desconto especial: basta inserir o cupom BRASIL247 no momento da compra.

Sobre o autor

Alysson Leandro Mascaro é advogado, professor e um dos mais importantes pensadores críticos do direito e da política no Brasil. Doutor e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito, é autor de obras de referência como Filosofia do Direito, Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Crítica do Fascismo e Sociologia do Brasil. Seus livros e artigos são publicados em vários países e traduzidos para diversos idiomas.

Pela Editora Contracorrente, Mascaro já publicou Althusser e o Materialismo Aleatório.

Ficha técnica

Autoria: Alysson Leandro Mascaro

Ano: 2025 – 1ª Edição

Encadernação: Brochura

ISBN: 9786553963214

Páginas: 146

Dimensões: 15,5 × 2 × 22,5 cm

Peso: 300 g

Índice

Introdução

Capítulo I – A perseguição e suas formas

Capítulo II – A economia do cancelamento

Capítulo III – A política do cancelamento

Capítulo IV – A ideologia do cancelamento

Capítulo V – Os sujeitos do cancelamento

Capítulo VI – Os cuidados do cancelamento

Capítulo VII – O futuro do cancelamento

Para garantir seu exemplar autografado e com desconto exclusivo, acesse o site da Editora Contracorrente e insira o cupom BRASIL247 no momento da compra.