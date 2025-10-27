Mascaro anuncia o livro Crítica do cancelamento e diz esperar que ninguém mais sofra o que ele sofreu

247 – Durante uma entrevista emocionante à TV 247, o jurista e professor Alisson Leandro Mascaro anunciou o lançamento de seu novo livro, Crítica do Cancelamento, que será publicado pelas editoras Contracorrente e 247. A obra, segundo ele, é fruto de dois anos de perseguição virtual e institucional, transformados em reflexão e resistência. A conversa foi exibida no Bom Dia 247, programa da TV 247.

Mascaro relatou que o episódio de perseguição começou logo após conceder uma entrevista à jornalista Hildegard Angel, em agosto de 2023, durante a turnê de lançamento de Sociologia do Brasil. “Quando a entrevista foi ao ar, vi o início da perseguição a mim. Apresentou-se o primeiro perfil anônimo da internet anunciando que iria me destruir”, disse.

O professor contou que viveu “dois anos e dois meses de um inferno feito pela internet”, com ataques anônimos e tentativas de destruição de sua reputação. Ele lembrou que seu pensamento progressista o colocou em choque com setores conservadores da universidade. “Meu modo de pensar e de ver o mundo é contrastante com uma faculdade de direito muito conservadora, que há menos de dez anos foi o estopim do golpe contra Dilma Rousseff”, afirmou.

“Não quero que outra pessoa sofra o que eu sofri”

Com voz embargada, Mascaro agradeceu às pessoas que o apoiaram durante o período de perseguição. “Eu estou aqui vivo e resistindo por causa de vocês. Nomeio, no querido Leonardo Attuch, todo este enorme contingente de pessoas que me apoiou e amparou”, declarou.

O jurista destacou que o objetivo do livro é justamente evitar que outros passem pelo mesmo sofrimento: “Escrevi Crítica do Cancelamento como um sistema de análise sobre o que é o cancelamento, como ele funciona e como se pode lutar contra ele. Eu não quero que uma próxima pessoa sofra o que eu sofri.”

“O cancelamento deve ser visto como a nova inquisição”

Mascaro comparou o fenômeno do cancelamento à inquisição, denunciando o caráter destrutivo e desumano das campanhas de ódio na internet:

“Hoje, se alguém disser ‘inquisição’, esta palavra é maligna. Eu espero que o cancelamento, a partir de agora, seja do mesmo modo.”

Segundo o autor, o cancelamento não é apenas uma experiência individual, mas um instrumento simbólico de coerção social. “Esta destruição das pessoas pode ser com qualquer um. Alguém lança uma notícia anônima na internet, e pronto: a vida da pessoa é arruinada”, afirmou.

Da dor à resistência

Ao encerrar sua participação, o jurista disse que o novo livro é resultado direto de sua luta pessoal e coletiva:

“Destas lágrimas e deste sangue que fizeram contra mim, entrego um livro. Uma contribuição para que o mundo possa ter uma baliza, para que o cancelamento seja considerado o que realmente é: uma inquisição moderna.”

A obra Crítica do Cancelamento, que será publicada em parceria pelas editoras Contracorrente e 247, deve chegar às livrarias no mês de novembro. Confira, abaixo, um trecho da entrevista: