Denise Fraga, Marcelo Rubens Paiva e Marisa Orth participam de encontro com empregados da Caixa em SP

247 - Dos palcos, dos livros e da televisão para o debate sobre trabalho, democracia e relações humanas. A atriz Denise Fraga, conhecida por transformar histórias do cotidiano em reflexões sensíveis sobre a vida em sociedade, estará ao lado do escritor Marcelo Rubens Paiva e da atriz Marisa Orth em um encontro com empregados da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

Eles participam do Inspira Fenae 2026, promovido pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), nos dias 13 e 14 de março, no Club Homs, na Avenida Paulista. O evento reunirá cerca de 500 empregados do banco público para dois dias de debates, palestras e atividades culturais.

Na programação, Marcelo Rubens Paiva aborda memória e democracia na palestra “Tecendo a democracia: vozes que se entrelaçam”. Denise Fraga falará sobre “Conexões humanas em tempos digitais”, refletindo sobre relações e empatia em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. A condução do encontro ficará por conta de Marisa Orth.

O evento também abre espaço para discussões sobre saúde mental, liderança feminina, tecnologia, diversidade e educação financeira, além de histórias de superação, como a da maratonista Maria Zeferina Baldaia. Entre os convidados estão ainda a pesquisadora Nina da Hora, a médica Ana Paula Peña e o economista José Kobori.

A programação inclui apresentações culturais, como o show do duo Prettos, e iniciativas de engajamento social, a exemplo do coletivo de bordado Linhas de Sampa.

Realizado pela Fenae, o Inspira tem como proposta promover reflexão e troca de experiências entre os empregados da Caixa, reforçando a ideia de que o futuro do trabalho e das relações humanas se constrói de forma coletiva.