Fenae reforça mobilização contra o feminicídio e apoia pacto lançado pelos Três Poderes

247 - O aumento dos casos de feminicídio no Brasil tem reforçado a urgência de ações articuladas e permanentes para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Dados recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que, a cada dia, quatro mulheres são vítimas de feminicídio no país, evidenciando que a violência de gênero permanece como um grave problema social e estrutural.

Nesse contexto, a Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa) intensifica a mobilização por meio da campanha “Fenae com Elas”, iniciativa que promove o combate à violência contra mulheres e meninas e fortalece ações de conscientização, acolhimento e prevenção em todo o país. A campanha está presente nos estados por meio dos projetos sociais apoiados pela entidade, que atuam diretamente nas comunidades, estimulando o empoderamento feminino, a educação, a informação e a construção de redes de proteção.

A atuação da Fenae dialoga com o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado na quarta-feira (4) pelos Três Poderes da República. A iniciativa reúne Executivo, Legislativo e Judiciário em um esforço conjunto para ampliar medidas de proteção, responsabilização dos agressores e prevenção da violência letal contra mulheres, além de convocar a sociedade civil para participar ativamente dessa mobilização.

Para o presidente da Fenae, Sergio Takemoto, o enfrentamento ao feminicídio exige engajamento contínuo e ações que ultrapassem o discurso institucional. “O feminicídio é a expressão mais extrema de uma violência que começa muito antes. Por isso, a mobilização precisa ser permanente e envolver toda a sociedade, principalmente nós, homens. A Fenae, por meio do ‘Fenae com Elas’ e dos projetos sociais que apoia nos estados, cumpre um papel importante ao levar informação, acolhimento e conscientização para onde o Estado muitas vezes não chega”, afirma.

Segundo a diretora de Políticas Sociais da Fenae, Rachel Weber, “ao apoiar o pacto nacional e fortalecer iniciativas como o ‘Fenae com Elas’, a Federação reafirma seu compromisso com a defesa da vida das mulheres e com a construção de uma cultura de respeito, igualdade e justiça, fundamental para frear a escalada da violência de gênero no país”.