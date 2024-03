Depois de Chico condenar o genocídio, Caetano ergue a bandeira da Palestina (vídeo)

Apoie o 247

247 - Aderindo ao movimento de manifestar apoio à Palestina em meio ao acirramento do massacre promovido por Israel na Faixa de Gaza, o cantor Caetano Veloso ergueu uma bandeira do país durante o seu show na noite deste sábado (2), em Porto Alegre.

De acordo com internautas, o gesto ocorreu na parte final da apresentação. O músico se apresentou no Auditório Araújo Vianna, na capital do Rio Grande do Sul.

Caetano ergue a bandeira da Palestina ao final do show de ontem em Porto Alegre. Viva Caetano. Viva a Palestina livre! pic.twitter.com/Hx2qBntwSQ — Laura Sito (@laurasito) March 3, 2024

A manifestação de Caetano ocorreu poucos dias após outro renomado artista brasileiro, Chico Buarque, publicar em suas redes sociais que quer se somar "às vozes que denunciam o genocídio de palestinos em Gaza".

As manifestações opostas ao terror imposto por Israel na Faixa de Gaza se intensificaram após o ocorrido na última quinta-feira (29), quando o exército israelense massacrou mais de cem palestinos que se aglomeravam para receber ajuda humanitária por via terrestre. O episódio ficou conhecido como Massacre da Farinha.

