Diretor do jornal Valor, da Globo, defende a prisão de José de Abreu por RT sobre Tábata Amaral

Jornalista Cristiano Romero, diretor-adjunto do Valor Econômico, publicou uma longa sequência no twitter em que propõe a prisão do ator José de Abreu por suposta incitação à violência edit

247 – O jornalista Cristiano Romero, diretor-adjunto do jornal Valor Econômico, que pertence à Globo, publicou uma longa sequência de tweets, em que pediu a prisão do ator José de Abreu, também da Globo, depois que ele retuitou um post contra a deputada Tábata Amaral (PSB-SP). Antes disso, Tábata publicou um artigo em que defendeu o cancelamento de José de Abreu e também disse que ele não deveria ser autorizado a participar de telenovelas. Mais do que uma querela privada, o caso pode ter como motivação impedir uma aliança entre PT e PSB, uma vez que Tábata defende aliança entre seu novo partido com setores da direita tradicional . Confira os tweets de Cristiano Romero e José de Abreu:

O cara quer me prender por um RT! Que coisa. E diz ser jornalista. Deve ser imparcial também, como todo jornalista brasileiro. https://t.co/M5nKjdjqtR — José de Abreu (@zehdeabreu) September 27, 2021

