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      Documentário Manguebit refaz a memória de um movimento que reinventou a cultura brasileira

      Documentário de Jura Capela revisita a memória do Manguebeat, articulando passado e presente de uma experiência estética e política

      Chico Science, cientista dos sons, mais atual do que nunca (Foto: Divulgação)
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      Por Andrea Trus -  A partir de imagens de arquivo e depoimentos, o documentário de Jura Capela revisita a memória do Manguebeat, articulando passado e presente de uma experiência estética e política. O documentário Manguebit será exibido em sessão gratuita no Centro Cultural Olido, em São Paulo, no dia 5 de junho. A produção reúne registros audiovisuais e depoimentos sobre o Manguebeat, movimento cultural surgido no Recife nos anos 1990.

      O movimento emergiu em um contexto de fortes desigualdades urbanas e propôs uma leitura crítica da cidade a partir da periferia e das tradições culturais do Nordeste, tendo como base o manifesto Caranguejos com Cérebro.

      Entre suas referências está o pensador pernambucano Josué de Castro, autor de Geografia da Fome, que analisou a relação entre fome e desigualdade no Brasil.

      O Manguebeat teve como principais referências Chico Science, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., bandas surgidas na periferia do Recife, em diálogo com intelectuais, jornalistas e outros agentes culturais, que contribuíram para a consolidação do movimento.

      Mais do que um fenômeno dos anos 1990, o Manguebeat é apresentado no documentário como uma experiência estética e política ainda presente na cultura brasileira, especialmente na música e no audiovisual, em um processo contínuo de reinvenção que segue a influenciar novas gerações.

      SERVIÇO:

      Manguebit

      Sessão gratuita seguida de debate com o diretor Jura Capela, o cineasta Paulo Caldas e convidados.

      Data: 5 de junho

      Horário: 18h30

      Local: Centro Cultural Olido, Avenida São Paulo, 473, Centro, São Paulo

      Ingressos: distribuição gratuita na bilheteria uma hora antes da sessão.

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