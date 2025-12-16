EBC e Funarte firmam cooperação para ampliar a difusão da cultura brasileira

247 – A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Nacional de Arte (Funarte), autarquia vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), firmaram um termo de cooperação para o desenvolvimento de projetos voltados à difusão das artes no Brasil. O acordo, anunciado nesta segunda-feira (15), no Rio de Janeiro, terá validade de um ano e estabelece uma parceria estratégica para a produção e circulação de conteúdos culturais em múltiplas plataformas. As informações são da Agência Brasil, vinculada à EBC.

O termo funciona como um instrumento amplo de cooperação, prevendo a criação de produções inéditas e originais de programas sonoros e audiovisuais, incluindo séries, minisséries e outras obras com diferentes formatos e durações. Esses conteúdos poderão ser veiculados nas emissoras de rádio e TV da EBC, além de serem disponibilizados em suas plataformas digitais.

Para o presidente da EBC, André Basbaum, a parceria reforça o papel público da empresa na democratização do acesso à cultura. Segundo ele, a EBC “tem vocação para levar arte ao maior número de pessoas”, e seus canais “são lugar de distribuição e de amplificação das vozes da cultura brasileira”.

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, destacou a centralidade da cultura na missão institucional da empresa pública. “Se a missão da EBC é fomentar o senso crítico, a ferramenta deve ser a cultura”, afirmou.

Antonia Pellegrino também lembrou que a EBC já mantém parcerias com a Secretaria do Audiovisual do MinC e com a Agência Nacional do Cinema (Ancine). Ela citou ainda a série Mestras e Mestres das Artes, produzida com apoio da própria Funarte e disponível na plataforma TV Brasil Play, como exemplo concreto de iniciativas bem-sucedidas de cooperação cultural.

Produção artística nacional

A presidenta da Funarte, Maria Fernandes Marighella, ressaltou que o objetivo central do acordo é fortalecer a difusão da produção artística nacional. “A ideia [da cooperação] é fazer a difusão da música, de conteúdos artísticos, de produção audiovisual. A estratégia é dar voz aos artistas brasileiros, sobretudo, os que estão inscritos nos nossos programas”, afirmou.

O termo de cooperação não envolve transferência de recursos financeiros, remuneração por serviços prestados nem cessão de servidores entre as instituições. No entanto, a EBC poderá licenciar e comercializar, no Brasil e no exterior, os programas produzidos a partir dessa parceria, ampliando o alcance das obras e dos artistas envolvidos.

A assinatura do acordo ocorre na véspera do aniversário de 50 anos da Funarte. Nesta terça-feira (16), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa no Rio de Janeiro da reinauguração do Centro Técnico de Artes, na Lapa, e da inauguração da lona Mestre Jamelão, o Diamante Negro, na Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), na Praça da Bandeira.