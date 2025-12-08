José Trajano e Juca Kfouri anunciam programa na TV Brasil

247 - A Empresa Brasil de Comunicação confirmou novas contratações que movimentam o setor esportivo da TV Brasil. A informação foi anunciada pelo presidente da EBC, Andre Basbaum, que celebrou a chegada de Juca Kfouri e José Trajano às equipes da casa.

No comunicado publicado no Facebook, Basbaum descreveu os dois profissionais como “lendas” e afirmou que ambos aceitaram o convite para integrar o time. O dirigente, no cargo desde agosto, não detalhou o formato do projeto que será desenvolvido pelos novos contratados.

Trajano, entretanto, deu mais pistas em suas próprias redes sociais. Ele informou no Instagram que comandará um programa esportivo ao lado de Kfouri na TV Brasil e confirmou a participação do jornalista Lúcio de Castro na equipe. “As lendas Juca e Trajano. Estão convidados para fazer parte do time EBC. E aceitaram! Temos um plano!”, escreveu Basbaum ao oficializar a contratação. Kfouri, Trajano e Castro trabalharam juntos na ESPN Brasil e têm longa trajetória no jornalismo esportivo.