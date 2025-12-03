Boulos rebate críticas à EBC por contratação de Datena

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, defendeu nesta quarta-feira (3) a contratação de José Luiz Datena como apresentador da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), ligada ao governo federal. O convite ao comunicador foi endossado pelo presidente Lula (PT), de acordo com informações publicadas na coluna de Mônica Bergamo.

Ao rebater críticas à possível contratação, Boulos afirmou que o jornalista "já se dedicou a pautas progressistas e chegou a ganhar o prêmio Vladimir Herzog [de Anistia e Direitos Humanos]".

"Seria equivocado não reconhecer isso. É preciso levar em consideração a história do Datena. Ele foi filiado ao PT durante a maior parte da vida. Ele me apoiou [nas eleições municipais de 2024] contra o Ricardo Nunes [MDB] no segundo turno".

Segundo a colunista, a ideia é que o apresentador tenha um talk show na emissora e um programa diário na Rádio Nacional, que faz parte do conglomerado de veículos da empresa.

"Datena vai fazer um programa de entrevistas. Vai convidar pessoas de todos os campos políticos para entrevistar. Inclusive pessoas ligadas aos direitos humanos", disse Boulos.

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) e os sindicatos dos jornalistas do Distrito Federal, do município do Rio de Janeiro e de São Paulo, emitiram uma nota, para criticar a possível contratação do apresentador.

As entidades afirmaram que Datena "consolidou um tipo de jornalismo marcado pelo desrespeito sistemático aos direitos humanos e pelo proselitismo político".

O ministro Guilherme Boulos rebateu as críticas, ao afirmar que