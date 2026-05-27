Ed Motta pede desculpas à Paraíba e aos nordestinos após falas xenofóbicas em confusão no Rio

247 - O cantor Ed Motta publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (27) em que pede desculpas ao povo nordestino, especialmente aos paraibanos, após se tornar alvo de investigação por injúria por preconceito no Rio de Janeiro. O caso é apurado pela 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea, e envolve uma confusão registrada no último dia 2 de maio em um restaurante da capital fluminense.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Metrópoles. Segundo a investigação, o artista teria utilizado o termo “paraíba” de forma pejorativa durante uma discussão com funcionários do Restaurante Grado. O episódio ocorreu após um desentendimento envolvendo a cobrança da taxa de rolha, aplicada quando clientes levam bebidas de fora para o estabelecimento.

No vídeo publicado nesta quarta, Ed Motta aparece tocando piano e interpretando a música Coleção, de Genival Cassiano. Durante a gravação, o cantor afirmou que a homenagem era direcionada ao povo nordestino e fez um pedido público de desculpas.

Viva a Paraíba, viva o Nordeste Brasileiro! pic.twitter.com/L5v1gczV5X May 27, 2026





Cantor cita influência de Genival Cassiano

“Meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão ao povo do Nordeste brasileiro, principalmente da Paraíba. Venho através da música, da arte, do brilhante Genival Cassiano, paraibano, compositor, cantor, que influencia minha obra desde o começo, desde o meu primeiro disco, em 1988”, declarou Ed Motta.

Ainda na publicação, o artista exaltou a cultura nordestina e reforçou sua admiração pela região. “Toda a minha admiração pela Paraíba e pelo Nordeste e por toda a criatividade dessa região. Viva o Nordeste brasileiro, viva Paraíba”, afirmou.

De acordo com os relatos reunidos pela polícia, Ed Motta estava acompanhado de amigos no restaurante, e o grupo teria levado sete garrafas de vinho ao local. A cobrança da taxa de rolha teria provocado o início da discussão.

Confusão envolveu clientes e funcionários

Testemunhas relataram que o cantor se exaltou durante a confusão e chegou a arremessar uma cadeira no chão. O tumulto também envolveu funcionários e outros clientes presentes no restaurante.

A investigação apura o suposto crime de injúria por preconceito, cuja pena prevista varia de um a três anos de reclusão. Além disso, o caso também inclui uma apuração sobre lesão corporal relacionada à mesma ocorrência.

Nicholas Guedes Coppim, que acompanhava Ed Motta no restaurante, é investigado por lesão corporal. Segundo a apuração, ele teria desferido um soco e arremessado uma garrafa durante a briga.

Polícia segue investigando o caso

Além de investigado por injúria por preconceito, Ed Motta também prestou depoimento como testemunha no inquérito que apura a lesão corporal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue reunindo depoimentos e analisando as circunstâncias da confusão registrada no restaurante da zona sul carioca.