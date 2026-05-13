Ed Motta é acusado de xenofobia contra nordestinos em briga no Rio

247 - O cantor Ed Motta é acusado de ter feito ofensas contra nordestinos durante uma confusão no restaurante Grado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada de 2 de maio. O caso foi exibido neste domingo pelo programa Fantástico, da TV Globo, que apresentou o depoimento de um funcionário do estabelecimento sobre o episódio.

A briga começou após uma discussão envolvendo a cobrança da taxa de rolha, valor pago por clientes que consomem vinhos levados ao restaurante. Segundo os responsáveis pelo Grado, Ed Motta estava acompanhado de amigos, o grupo levou sete garrafas de vinho e a conta ultrapassou R$ 7 mil.

De acordo com o restaurante, o cantor normalmente não paga a taxa quando frequenta o local sozinho, mas sabia que a cobrança seria aplicada em grupos. Ainda segundo o estabelecimento, ele reagiu de maneira agressiva ao ser informado sobre o valor.

Funcionário relata insultos

No depoimento exibido pela TV Globo, um funcionário afirmou que Ed Motta passou a insultar integrantes da equipe durante a discussão. "Começa os xingamentos, falando, ah, vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses paraíba. Vai tomar no seu c..., seu filho da p..., paraíba, nunca mais eu volto aqui", relatou.

Os proprietários do Grado, Nello Garaventa e Lara Atamian, afirmaram em nota que houve “condutas discriminatórias” durante a confusão. Segundo o comunicado, ocorreram “xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada”.

Testemunhas também relataram à polícia que o cantor teria arremessado uma cadeira no salão antes de deixar o restaurante. Em entrevista ao jornal O Globo, Ed Motta admitiu ter se exaltado, mas negou ter lançado a cadeira contra funcionários.

Cliente ficou ferido

"Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso", declarou o cantor.

Após a saída de Ed Motta, a confusão continuou envolvendo integrantes do grupo e clientes do restaurante. Segundo uma vítima, um homem com sotaque português deu um soco em seu rosto e, quando ele tentava deixar o local, foi atingido na cabeça por uma garrafa de vinho. O cliente precisou ser levado ao Hospital Samaritano, em Botafogo, onde levou seis pontos.

As investigações apontam Nicholas Guedes Coppi, identificado como advogado, como suspeito de ter dado o soco e arremessado a garrafa. O caso é investigado pela 15ª DP (Gávea), e Ed Motta foi intimado a prestar depoimento nesta terça-feira.