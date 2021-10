Em 2013, Alec Baldwin teve talk show cancelado por TV dos EUA por causa de homofobia

O nome do ator voltou a ganhar os jornais após Alec Baldwin disparar uma arma de fogo contra colegas em um set de filmagem edit

247 - O nome do ator Alec Baldwin ganhou os jornais do mundo todo nesta quinta-feira (21) depois de o artista ter disparado uma arma de fogo, aparentemente acidentalmente, contra colegas em um set de filmagem.

Uma diretora morreu e o outro, ferido, já deixou o hospital.

Em 2013 Baldwin já teve seu nome envolvido em outro caso polêmico. Ele teve seu talk show cancelado por uma emissora de TV norte-americana após acusações de homofobia.

Leia reportagem da Reuters da época sobre o tema:

Por Curtis Skinner (Reuters) - O programa noturno de entrevistas do ator vencedor do Emmy Alec Baldwin na emissora de TV a cabo norte-americana MSNBC foi cancelado, informou a emissora nesta terça-feira.

O programa, chamado "Up Late with Alec Baldwin", foi suspenso neste mês depois que o ator fez comentários a um fotógrafo nova-iorquino que um grupo de defesa dos direitos dos gays classificou como homofóbico.

"Estamos confirmando conjuntamente que 'Up Late' não vai continuar na MSNBC", disseram a emissora e o representante de Baldwin, Mathhew Hiltzik, em comunicado conjunto.

"Essa é uma separação mútua e desejamos a Alex o melhor", acrescenta o comunicado.

A audiência do programa caiu 40 por cento, dos 654 mil espectadores que assistiram sua estreia em meados de outubro, para 395 mil quando foi suspenso em meados de novembro, segundo dados da Nielsen compilados pela Horizon Media.

Em vídeo divulgado no site sobre celebridades TMZ.com, Baldwin aparece confrontando um fotógrafo numa rua de Nova York e o chama fazendo um insulto homofóbico que provocou a ira do grupo de defesa dos direitos dos gays Glaad, que no passado havia defendido o ator quando ele foi acusado de usar linguagem homofóbica.

Baldwin, que já teve vários desentendimentos com fotógrafos e repórteres, também foi criticado em junho por mensagens homofóbicas em sua conta no Twitter contra um repórter do jornal britânico Daily Mail.

