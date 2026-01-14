Em conversa com Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, Lula garante: "vamos continuar financiando a cultura"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja telefonaram nesta quarta-feira (14) para o diretor Kleber Mendonça Filho e para o ator Wagner Moura para parabenizá-los pelo desempenho histórico do filme O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026. A conversa ocorreu poucos dias após a cerimônia, realizada no domingo (11), que marcou um feito inédito para o cinema brasileiro.

Na premiação, O Agente Secreto venceu duas das três categorias às quais foi indicado, tornando-se o primeiro filme brasileiro a conquistar dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. A produção venceu como melhor filme em língua não inglesa e garantiu a estatueta de melhor ator para Wagner Moura. Na categoria de melhor filme dramático, o prêmio ficou com Hamnet: A vida antes de Hamlet.

Durante a ligação, Lula destacou o significado simbólico das conquistas para a cultura nacional. “Esse telefonema é apenas um gesto de reconhecimento da grandeza do cinema brasileiro, da grandeza do nosso Kleber [Mendonça Filho] e da grandeza do nosso Wagner [Moura]. Acho que foi um espetáculo extraordinário”, afirmou o presidente. Lula também anunciou a intenção de ampliar a exibição de produções nacionais em canais públicos: “Para os próximos dias vamos anunciar aqui no Brasil, vamos colocar nas redes públicas a obrigatoriedade de ter filmes nacionais. São não sei quantas centenas de filmes e a gente vai passar todo dia para o povo brasileiro ter o direito de conhecer o que é o cinema brasileiro”.

Kleber Mendonça Filho ressaltou a importância da representatividade audiovisual. “É de muita importância isso. Acho que a capacidade que nós temos de se ver na tela, pode ser numa série, num filme, no cinema, é de extrema importância”, disse o diretor.

Na sequência, Lula enfatizou o valor do reconhecimento internacional para a autoestima cultural do país. “O que eu acho é que o papel de vocês e o reconhecimento da qualidade do filme e da qualidade do nosso artista, o Wagner, é uma demonstração de que a gente não pode se apequenar diante de ninguém. Nós temos personalidade, temos história, temos origem. Basta que a gente a exercite com toda a dignidade que um ser humano tem que se comportar”, afirmou.

Wagner Moura respondeu destacando a postura do presidente. “O senhor é um exemplo disso, presidente. E é muito importante para a gente ter um presidente que se coloca dessa forma”, declarou o ator. Janja também participou da conversa e mencionou o conteúdo político do discurso da equipe na premiação. “E foi muito importante o que vocês falaram no discurso sobre a democracia no Brasil”, disse.

Ao comentar, Wagner Moura reforçou a relação entre cultura e ambiente democrático. “Nós temos dito isso, Janja, em todo lugar que a gente vai. Como a cultura e a democracia andam juntas. Quando as pessoas perguntam ‘como você vê o momento da cultura brasileira?’, eu falo: desde que a democracia voltou ao Brasil, que nós passamos a ter um governo democrático outra vez, nós passamos a ter outra vez a nossa produção cinematográfica, teatral, cultural. O Brasil é esse país que tem vocação para cultura”.

Kleber Mendonça Filho lembrou que dedicou o prêmio aos novos realizadores do país. “E eu dediquei o prêmio aos jovens cineastas do Brasil, que acho que é um grande momento para fazer filmes. E nós temos instrumentos de apoio”, afirmou. Lula respondeu reafirmando o compromisso do governo com o setor cultural: “E nós vamos continuar financiando, porque a cultura é efetivamente uma das coisas mais sagradas na construção da personalidade de um país”.

O diretor ainda destacou o papel do financiamento público na trajetória do longa. “Isso está muito claro com toda a trajetória do ‘O Agente Secreto’ e de tantos filmes brasileiros que foram feitos dentro do sistema de financiamento público”, disse. Ao encerrar a conversa, Lula celebrou o impacto simbólico das premiações: “Portanto, a partir de agora, queridos, vocês aumentaram a nossa força, viraram símbolo de que, no Brasil, quando a gente acredita, nada é impossível. E agora vamos a caminho do Oscar”.