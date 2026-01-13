TV 247 logo
      Tânia Maria anuncia que parou de fumar para ir ao Oscar

      Cotada para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, ela vive um momento de reconhecimento internacional

      Tânia Maria, a Sebastiana de "O Agente Secreto" (Foto: Reprodução)

      247 - A atriz Tânia Maria, de 79 anos, considerada uma das grandes revelações recentes do cinema nacional, decidiu interromper um vício de mais de seis décadas ao cogitar a possibilidade de viajar aos Estados Unidos para a cerimônia do Oscar. Cotada para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, ela vive um momento de reconhecimento internacional impulsionado pelo filme O Agente Secreto.

       O reconhecimento ultrapassou fronteiras e chegou às páginas do The New York Times, que elogiou sua atuação e destacou justamente o hábito que a atriz decidiu deixar para trás: o cigarro.

      “Antes eu fumava três carteiras por dia. Se quiser contratar Tânia Maria agora, é sem cigarro. Posso botar o cigarro no dedo, mas fumar não”, afirmou a atriz, em declaração exibida pela reportagem.

      Até poucos anos atrás, a rotina de Tânia Maria era marcada pelo trabalho artesanal. Durante cerca de duas décadas, ela produziu tapetes para banheiro a partir de retalhos recolhidos semanalmente em uma fábrica de estofados. Cada kit era vendido por R$ 80, valor que, segundo ela, permanece o mesmo mesmo após a projeção nacional e internacional conquistada com o cinema.

      A entrada no audiovisual aconteceu de forma inesperada, em 2018. Curiosa com a movimentação em seu povoado, Tânia se aproximou das gravações do filme Bacurau. Ao cumprimentar a equipe, chamou a atenção da produtora de elenco Renata Roberta, que teria dito: “É da senhora que eu estava precisando, da sua voz!”. No ano seguinte, ela fez sua primeira aparição no longa dirigido por Kleber Mendonça Filho.

      Desde então, a carreira deslanchou. Tânia Maria não apenas conquistou novos papéis como passou a figurar em produções de destaque. “Para 2026 eu já tenho seis filmes”, contou ao Fantástico exibido no último domingo (11), demonstrando a intensidade da nova fase profissional.

      Publicações especializadas do cinema internacional, como Variety e The Hollywood Reporter, já apontam a atriz brasileira como uma das possíveis indicadas ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. A lista oficial de indicados será divulgada no próximo dia 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação está marcada para março. Caso a indicação se confirme e resulte em vitória, Tânia Maria poderá se tornar a primeira brasileira a conquistar uma estatueta de atuação na história do Oscar.

      Mesmo diante da projeção global e de uma agenda repleta de compromissos, a atriz mantém hábitos simples e fala do futuro com entusiasmo contido. Entre filmes, expectativas e mudanças pessoais, como a decisão de parar de fumar, Tânia Maria simboliza uma trajetória singular que une talento tardio, reconhecimento internacional e uma história de vida que foge aos padrões tradicionais da indústria cinematográfica.

