Tânia Maria anuncia que parou de fumar para ir ao Oscar

247 - A atriz Tânia Maria, de 79 anos, considerada uma das grandes revelações recentes do cinema nacional, decidiu interromper um vício de mais de seis décadas ao cogitar a possibilidade de viajar aos Estados Unidos para a cerimônia do Oscar. Cotada para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, ela vive um momento de reconhecimento internacional impulsionado pelo filme O Agente Secreto.

O reconhecimento ultrapassou fronteiras e chegou às páginas do The New York Times, que elogiou sua atuação e destacou justamente o hábito que a atriz decidiu deixar para trás: o cigarro.

“Antes eu fumava três carteiras por dia. Se quiser contratar Tânia Maria agora, é sem cigarro. Posso botar o cigarro no dedo, mas fumar não”, afirmou a atriz, em declaração exibida pela reportagem.

Até poucos anos atrás, a rotina de Tânia Maria era marcada pelo trabalho artesanal. Durante cerca de duas décadas, ela produziu tapetes para banheiro a partir de retalhos recolhidos semanalmente em uma fábrica de estofados. Cada kit era vendido por R$ 80, valor que, segundo ela, permanece o mesmo mesmo após a projeção nacional e internacional conquistada com o cinema.

A entrada no audiovisual aconteceu de forma inesperada, em 2018. Curiosa com a movimentação em seu povoado, Tânia se aproximou das gravações do filme Bacurau. Ao cumprimentar a equipe, chamou a atenção da produtora de elenco Renata Roberta, que teria dito: “É da senhora que eu estava precisando, da sua voz!”. No ano seguinte, ela fez sua primeira aparição no longa dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Desde então, a carreira deslanchou. Tânia Maria não apenas conquistou novos papéis como passou a figurar em produções de destaque. “Para 2026 eu já tenho seis filmes”, contou ao Fantástico exibido no último domingo (11), demonstrando a intensidade da nova fase profissional.

Publicações especializadas do cinema internacional, como Variety e The Hollywood Reporter, já apontam a atriz brasileira como uma das possíveis indicadas ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. A lista oficial de indicados será divulgada no próximo dia 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação está marcada para março. Caso a indicação se confirme e resulte em vitória, Tânia Maria poderá se tornar a primeira brasileira a conquistar uma estatueta de atuação na história do Oscar.

Mesmo diante da projeção global e de uma agenda repleta de compromissos, a atriz mantém hábitos simples e fala do futuro com entusiasmo contido. Entre filmes, expectativas e mudanças pessoais, como a decisão de parar de fumar, Tânia Maria simboliza uma trajetória singular que une talento tardio, reconhecimento internacional e uma história de vida que foge aos padrões tradicionais da indústria cinematográfica.