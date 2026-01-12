Filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura dominam os Trending Topics nas redes

247 - A hashtag #GoldenGlobes ficou na 2ª posição dos Trending Topics Global das últimas 24h, com mais de 16,3 milhões de menções, apontaram algumas aferições às 9h desta segunda-feira (12). O ator Wagner Moura apareceu na 17ª colocação, com cerca de 1,63 milhões de menções. As estatísticas foram divulgadas pelo portal Nexo.

Nos Trending Topics Brasil das últimas 24h, a vitória do cinema brasileiro no Globo de Ouro foi responsável por oito das dez primeiras posições. Os dez termos tem correlação com a premiação realizada ontem (11).

“Wagner Moura” liderou a lista (1º lugar, 2,55 milhões de menções), seguido de “Oscar” (2º, 1 milhão), e “O Agente Secreto” (3º, 2,3 milhões). Em 4º lugar ficou “É DO BRASIL” (1,32 milhão) e em 5º, o “VIVA O CINEMA BRASILEIRO” 142 mil).

Na sequência apareceram “É NOSSO” (6º, 655 mil), “Ariana” (7º, 1,8 milhão), “VIVA A CULTURA BRASILEIRA” (8º, 63,4 mil), “Kleber Mendonça” (9º, 290 mil) e “Julia Roberts” (10º, 47,5 mil).

X, Facebook, Instagram e Google Trends Brasil

Uma análise amostral de 855 mil publicações em português sobre o Globo de Ouro, Wagner e o Agente Secreto, feitas entre este domingo (11) e esta segunda (12) por cerca de 190 mil usuários únicos, mostrou que o tema ultrapassou 142,3 milhões de impressões (quantidade de vezes que tais publicações são vistas nas telas). O alcance foi 11% superior ao da repercussão do 1º dia do ENEM 2025, entre 9 e 10 de setembro (128 milhões de impressões).

No campo político, o alcance de Wagner Moura em Los Angeles ficou 25% acima da repercussão da decretação de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, entre 4 e 5 de agosto do ano passado (113,19 milhões de impressões).

No Facebook e no Instagram, uma amostra com 12 mil publicações em português, no mesmo período, demonstrou a expectativa do brasileiro para a lista dos indicados ao “Oscar“.

No Google Trends Brasil, em aferição às 9h desta segunda (12), “Wagner Moura” apareceu em 1º lugar nas buscas das últimas 24 horas, sendo pesquisado mais de 200 mil vezes.

Entenda

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme venceu duas das principais categorias da cerimônia: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

O longa se passa na Ditadura Militar (1964-1985). Aos 40 anos, Marcelo trabalha como professor na área de tecnologia. Ele decide se mudar de São Paulo para Recife. Ele quer esquecer o passado e recomeçar a vida, mas fatos inesperados acontecem na vida dele.