O Agente Secreto conquista Globo de Ouro de melhor produção em língua não inglesa

247 - O cinema brasileiro voltou a ocupar posição central no cenário internacional com a vitória de O agente secreto no Globo de Ouro 2026, na categoria de melhor filme em língua não inglesa. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa foi consagrado em uma das principais premiações do audiovisual mundial, marcando um feito histórico para o país após quase três décadas sem vencer na categoria.

Reportagem do G1 destaca o impacto simbólico da conquista para o Brasil no circuito global de cinema. A última vitória brasileira na categoria havia ocorrido há 27 anos, com Central do Brasil.Ao subir ao palco para receber o prêmio, Kleber Mendonça Filho fez questão de dirigir palavras diretas ao público brasileiro. O cineasta enviou um “alô, Brasil”, agradeceu ao elenco e destacou a parceria com Wagner Moura, protagonista do filme. “As melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo”, afirmou o diretor, ao elogiar o ator.

Durante o discurso, Kleber também dedicou o reconhecimento aos novos realizadores do país e ressaltou o contexto histórico vivido pelo cinema contemporâneo. “Dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um momento da história muito importante para fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos continuar fazendo filmes”, declarou.

Após a premiação, o diretor voltou a enfatizar a importância da produção audiovisual brasileira durante entrevista coletiva, ao responder a uma pergunta da TV Globo. Ele destacou o alcance internacional de narrativas locais e incentivou novos talentos a seguirem filmando. “Estamos muito felizes de ver um filme brasileiro gerando tanta discussão boa sobre a história do Brasil. E eu quero muito ver jovens cineastas brasileiros e brasileiras. Pode usar telefone, pode fazer seu próprio projeto. A gente falando da nossa casa todo mundo ouve ao redor do mundo”, disse.Na disputa pelo Globo de Ouro, O agente secreto concorreu com produções internacionais como Valor Sentimental, Foi Apenas um Acidente, A única saída, Sirat e A Voz de Hind Rajab. O anúncio do vencedor ficou a cargo da atriz Minnie Driver, apresentadora da categoria, que surpreendeu ao iniciar a revelação com uma palavra em português: “Parabéns”, antes de anunciar o nome do filme em inglês.

Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a trajetória de um professor universitário interpretado por Wagner Moura, que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula em meio aos riscos impostos pelo período da ditadura militar. A narrativa combina drama pessoal e contexto político, elemento que tem contribuído para a ampla repercussão internacional da obra.

A vitória consolida O agente secreto como um marco recente do cinema nacional e reafirma a relevância das histórias brasileiras quando contadas a partir de uma perspectiva autoral, conectada à memória, à política e à identidade do país.