Wagner Moura conquista Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama e faz história

247 - O ator brasileiro Wagner Moura conquistou o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026, durante a cerimônia realizada no domingo (11), em uma vitória que consolidou uma noite histórica para o cinema brasileiro. Ele foi reconhecido por sua atuação em O Agente Secreto, longa dirigido por Kléber Mendonça Filho. Esta é a segunda edição consecutiva em que o Brasil vence o Globo de Ouro. No ano passado, Fernanda Torres saiu da premiação com o troféu de melhor atriz em filme de drama. Agora, Wagner Moura também conquistou o prêmio de melhor ator em filme de drama.

Wagner Moura fez um discurso emocionado, no qual ressaltou o significado do filme e agradeceu ao diretor. “É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”, afirmou o ator, que mencionou também as mudanças que o Brasil está atravessando com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, falou diretamente ao público brasileiro, em português: “E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira”.A premiação do ator marcou a segunda vitória de O Agente Secreto na mesma edição do Globo de Ouro. Mais cedo, o filme já havia sido anunciado como vencedor na categoria de melhor filme em língua não inglesa. Foi a primeira vez em 27 anos que uma produção brasileira venceu essa categoria, repetindo o feito histórico de Central do Brasil.

Com isso, o Brasil alcançou um marco inédito: nunca antes o país havia conquistado dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. A apresentação da categoria ficou a cargo da atriz Minnie Driver, que surpreendeu ao anunciar o resultado com uma palavra em português, dizendo “Parabéns” antes de revelar o nome do filme vencedor em inglês.

Ao subir ao palco para receber o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, o diretor Kléber Mendonça Filho fez questão de saudar o público brasileiro. “Alô, Brasil”, disse ele, antes de agradecer ao elenco e destacar a parceria com Wagner Moura. “As melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo”, afirmou o cineasta.Kléber Mendonça Filho também dedicou o prêmio às novas gerações do cinema. “Dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um momento da história muito importante para fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos continuar fazendo filmes”, declarou.Além das duas vitórias, O Agente Secreto ainda figurou entre os indicados na categoria de melhor filme dramático, reforçando o alcance internacional da produção e o protagonismo do cinema brasileiro na principal premiação da indústria audiovisual.