Fernanda Torres comemora vitória de O Agente Secreto no Globo de Ouro: "parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber”

247 - Um ano após conquistar o Globo de Ouro de Melhor Atriz, Fernanda Torres celebrou publicamente as novas vitórias brasileiras na premiação realizada neste domingo (11), em Los Angeles. A atriz destacou o desempenho de Wagner Moura e do filme O Agente Secreto, que saiu consagrado em duas das principais categorias da noite.

A informação foi divulgada inicialmente pelo g1, que acompanhou a repercussão da premiação e a manifestação da atriz nas redes sociais. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura foi eleito Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação como protagonista da obra.

Em tom descontraído e celebratório, Fernanda Torres exaltou a força do cinema brasileiro, especialmente o protagonismo nordestino, ao comentar a vitória dos colegas. “Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber”, escreveu a atriz, em referência à cidade que sedia a cerimônia do Globo de Ouro.

O diretor Kleber Mendonça Filho é natural de Recife, em Pernambuco, enquanto Wagner Moura nasceu em Salvador, na Bahia. A dupla vem sendo apontada como um dos principais nomes da atual geração do cinema nacional, com reconhecimento crescente em festivais e premiações internacionais.

As imagens escolhidas por Fernanda Torres para ilustrar a publicação também chamaram a atenção. Nelas, o elenco de O Agente Secreto aparece segurando a chamada “Santa Nanda da sorte”, uma brincadeira que virou símbolo da presença brasileira na premiação. Os “santinhos” com a imagem da atriz foram distribuídos em um totem montado no local do evento.

A celebração reforça o momento de destaque vivido pelo cinema brasileiro no cenário internacional, com produções autorais e artistas nacionais conquistando espaço e reconhecimento em uma das premiações mais importantes da indústria audiovisual mundial.