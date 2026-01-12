"Viva o cinema brasileiro", celebra Gleisi após premiações de 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro

247 - O cinema brasileiro voltou a ocupar posição de destaque no cenário internacional após uma noite histórica no Globo de Ouro 2026. O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria de melhor filme em língua não inglesa, enquanto Wagner Moura foi consagrado como melhor ator em filme de drama, consolidando um dos maiores feitos recentes do audiovisual nacional.

A repercussão da conquista foi celebrada publicamente pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT). Em postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (12), ela afirmou: “O Brasil volta a brilhar na premiação do Globo de Ouro. Parabéns, Kleber Mendonça, Wagner Moura e toda a equipe de O Agente Secreto. Viva o cinema brasileiro!”.

A vitória de O Agente Secreto marca o retorno do Brasil ao topo da categoria internacional do Globo de Ouro após 27 anos. O último triunfo havia ocorrido com Central do Brasil, reforçando o caráter histórico do reconhecimento concedido ao filme de Kleber Mendonça Filho em uma das premiações mais prestigiadas da indústria cinematográfica mundial.

Além do prêmio de melhor filme em língua não inglesa, a cerimônia realizada no domingo (11) também consagrou Wagner Moura como melhor ator em filme de drama. O reconhecimento individual ampliou o impacto da produção brasileira e confirmou a força da atuação do ator no longa-metragem.

O resultado de 2026 dá sequência a uma fase de destaque do Brasil no Globo de Ouro. No ano anterior, a atriz Fernanda Torres havia conquistado o prêmio de melhor atriz em filme de drama, tornando esta a segunda edição consecutiva em que artistas brasileiros sobem ao palco para receber os principais troféus da premiação.

Com os prêmios, O Agente Secreto e seus realizadores passam a integrar um seleto grupo de produções brasileiras reconhecidas internacionalmente, reforçando o papel do cinema nacional no debate cultural global e ampliando sua visibilidade no mercado audiovisual.