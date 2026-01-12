TV 247 logo
      Web “explode” após noite fantástica do Brasil no Globo de Ouro com “Agente Secreto”; veja a repercussão

      Ambientado nos anos 70, o filme conta a história de um professor universitário que volta para o Recife, apesar do risco que corre em plena ditadura

      Kleber Mendonça Filho (Foto: CBS, via AP)

      247 - O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho fizeram história e ganharam o prêmio de melhor ator e Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto", em cerimônia que ocorreu neste domingo (11), nos EUA. 

      É a primeira vez que um ator brasileiro vence na categoria e também a primeira que o Brasil vence duas categorias em uma só premiação no Globo de Ouro. 

      No discurso, Moura agradeceu especialmente ao diretor Kleber Mendonça Filho e falou sobre a mensagem do longa. Mendonça, por sua vez, criticou Bolsonaro e Trump e também exaltou Wagner Moura, a quem ele chamou de grande amigo.

      Ambientado nos anos 1970, "O Agente Secreto" conta a história de um professor universitário, interpretado por Moura, que volta para o Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que corre em plena ditadura militar.

      Veja a repercussão: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


