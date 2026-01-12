"Bolsonaro foi epicamente irresponsável e o cinema pode expressar insatisfações", diz Kleber Mendonça Filho

247 – O cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux comentaram, na noite de domingo (11), a vitória de “O agente secreto” no Globo de Ouro e defenderam o cinema como instrumento de expressão social, em declarações dadas a jornalistas após a premiação.

As falas foram registradas em reportagem do Valor, que acompanhou a passagem da equipe do longa pela sala de imprensa do evento.

Em conversa com jornalistas, Kleber Mendonça Filho associou o cenário político brasileiro recente ao papel da cultura no debate público e fez críticas diretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro:

“Há cerca de dez anos, o Brasil sofreu uma guinada bem drástica à direita e esses tempos agora se foram, com o ex-presidente [Jair Bolsonaro] agora preso. Ele foi epicamente irresponsável em não liderar o país e realmente acho que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas insatisfações que temos em termos de sociedade”, disse.

Kleber Mendonça Filho acaba de detonar Bolsonaro e Trump, ao vivo, no Globo de Ouro, em pleno solo americano.#GoldenGlobes2026 #GloboDeOuroNaGlobo pic.twitter.com/mk0HZsLAR4 — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) January 12, 2026

Filme segue na disputa e cita indicação de Wagner Moura

Além do prêmio de melhor filme em língua não inglesa, “O agente secreto” ainda está na disputa por outras categorias, incluindo melhor ator em filme de drama, para Wagner Moura, e melhor filme de drama.

Recado a jovens cineastas americanos

O diretor também aproveitou a visibilidade do Globo de Ouro para incentivar realizadores mais jovens nos Estados Unidos, citando a facilidade de produção e a necessidade de traduzir inquietações do presente em linguagem audiovisual:

“Eu gostaria de me dirigir em particular a jovens cineastas americanos, e conheço vários ainda sou um programador de cinema e vejo muito do que vem dos Estados Unidos”, afirmou.

“Acho que há muita tecnologia para se expressar e esta é uma boa época para se expressar. Jovens cineastas americanos têm muito a falar sobre o que está acontecendo nessa sociedade, é isso que eu gostaria de ver.”

Outros vencedores comentam a noite no backstage

A sala de imprensa do Globo de Ouro também reuniu declarações de outros premiados. Rose Byrne, vencedora de melhor atriz em filme de comédia ou musical por “Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria”, descreveu o impacto do prêmio:

“Que experiência surreal, parece que estou fora do meu corpo. E não esperava mesmo, isso faz tudo ficar ainda mais estranho”, afirmou a jornalistas.

Amy Poehler, conhecida por “Parks and Recreation”, foi a primeira vencedora do novo troféu para podcasts, ao vencer com “Good Hang With Amy Poehler”, e comentou, em tom bem-humorado, sobre possíveis convidados:

“Adoraria de ter Meryl [Streep]”, disse sobre convidados na sua atração.

“E gostaria de saber se Snoop Dogg escuta mesmo [meu podcast], eu acho que não”, disse, se referindo ao cantor que apresentou o anúncio.

Stephen Graham, por sua vez, confirmou o favoritismo de “Adolescência” e levou o prêmio de melhor ator em minissérie, aproveitando o momento para deixar um apelo aos pais:

“Gostaria de dizer aos pais para que amem seus filhos, os escutem de verdade, e deixem sempre suas portas abertas. Nunca desistem de nenhum garoto.”

Owen Cooper e Erin Doherty também foram premiados por “Adolescência”, eleita a melhor minissérie.