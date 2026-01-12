Itamaraty celebra prêmios de “O Agente Secreto” no 83º Globo de Ouro

247 – O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou ter recebido “com satisfação” as conquistas do filme “O Agente Secreto” no 83º Globo de Ouro, realizado em 11 de janeiro, quando a produção foi premiada nas categorias “Melhor Filme em Língua Não Inglesa” e “Melhor Ator em Filme – Drama”.

A nota oficial, divulgada pelo próprio Itamaraty em seu site, ressalta que o ministério cumprimenta o diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux, a equipe do longa e o ator Wagner Moura, destacando o alcance simbólico da premiação para o país.

Reconhecimento internacional e projeção do cinema brasileiro

De acordo com o MRE, o resultado no Globo de Ouro “reafirma a excelência do cinema brasileiro e sua capacidade de dialogar com públicos em todo o mundo”. A avaliação do ministério aponta para o peso do reconhecimento internacional não apenas como uma vitória artística, mas também como um marco de visibilidade para a cultura brasileira no exterior.

Ao mencionar as duas categorias conquistadas — “Melhor Filme em Língua Não Inglesa” e “Melhor Ator em Filme – Drama” — o Itamaraty reforça que a distinção amplia o alcance do audiovisual nacional e fortalece a presença brasileira em circuitos globais de premiações e festivais.

Apoio institucional à campanha no exterior

Na mesma nota, o Ministério afirma que atua “tradicionalmente na internacionalização do audiovisual brasileiro”, promovendo obras nacionais em eventos internacionais. No caso específico de “O Agente Secreto”, o MRE registra que apoiou a campanha junto aos postos do Brasil no exterior, sinalizando uma mobilização coordenada para ampliar a projeção do filme.

O texto acrescenta que a iniciativa buscou “reforçar o compromisso institucional do Itamaraty de projetar a cultura brasileira no cenário internacional”, situando a premiação como resultado que também dialoga com uma estratégia de diplomacia cultural.

Diplomacia cultural como estratégia de presença internacional

Ao valorizar a vitória de “O Agente Secreto” no Globo de Ouro, o Itamaraty conecta a conquista a um objetivo mais amplo: ampliar a circulação de obras brasileiras, fortalecer a imagem cultural do país e consolidar pontes com públicos estrangeiros por meio do cinema. A nota, ao destacar o apoio do ministério e a celebração do feito, reafirma a cultura como dimensão central da presença brasileira no mundo.