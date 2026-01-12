Amigos desde a adolescência, Lázaro Ramos celebra vitória de Wagner Moura: "é muito bom ter um irmão de quem você é fã"

247 - A vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 repercutiu fortemente entre artistas e personalidades da cultura brasileira. Na noite deste domingo (12), o ator entrou para a história ao vencer o prêmio de melhor ator em filme de drama por sua atuação em O Agente Secreto, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar a estatueta nessa categoria.

A conquista foi celebrada publicamente por Lázaro Ramos, amigo de longa data de Wagner Moura, que usou as redes sociais para destacar a trajetória do ator e a dimensão simbólica do prêmio. A declaração ganhou grande repercussão entre fãs e colegas de profissão.

“Ter a alegria e a honra de acompanhar o trabalho de Wagner desde a nossa adolescência só faz esse prêmio dele ser ainda mais especial pra mim. Ele tem voado com Agente Secreto, mas nós aqui, do Brasil, já aplaudimos ele tantas vezes: na TV, no teatro, em vários dos filmes que fez. E muito bom ter um irmão de quem você é fã. Parabéns, Waguinho! Voa! Nós te admiramos.”

O reconhecimento internacional consolida uma carreira marcada por papéis de destaque no cinema, no teatro e na televisão, tanto no Brasil quanto no exterior. Antes mesmo da premiação, Wagner Moura já era considerado um dos nomes mais respeitados de sua geração, com trabalhos que atravessaram fronteiras e ampliaram a presença brasileira em grandes produções internacionais.

O Agente Secreto, filme que garantiu o Globo de Ouro ao ator, foi elogiado pela crítica especializada, especialmente pela intensidade e complexidade da atuação de Moura. A vitória reforça o prestígio da produção e amplia sua visibilidade no circuito internacional de premiações.