Dilma celebra premiações de 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro: "nos orgulha"

247 - O cinema brasileiro voltou a ocupar posição central no cenário internacional após a consagração de O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, enquanto Wagner Moura foi reconhecido como melhor ator em filme de drama, consolidando uma noite histórica para a produção audiovisual do país.

A ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, celebrou as conquistas em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (12). Ao comentar o resultado, ela afirmou: “O Agente Secreto, filme brasileiro ambientado na ditadura militar que infelicitou o Brasil por 21 anos, já havia sido reconhecido pelo mundo com prêmios importantes obtidos no Festival de Cannes. Agora, sua qualidade e importância histórica se reafirmam com a consagração no Globo de Ouro, com o prêmio de Melhor Ator, para Wagner Moura, e de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, para o diretor Kleber Mendonça Filho".

Na mesma manifestação, Dilma destacou a possibilidade de novos reconhecimentos internacionais e elogiou toda a equipe envolvida na produção. “E pode vir mais por aí. Meus cumprimentos aos vencedores e a toda a equipe que produziu este grande filme que tanto nos orgulha. Viva o cinema brasileiro!”, escreveu.

A vitória de O Agente Secreto encerra um intervalo de 27 anos sem conquistas brasileiras na categoria de melhor filme em língua não inglesa no Globo de Ouro. O último prêmio havia sido conquistado por Central do Brasil, reforçando o peso simbólico do reconhecimento obtido agora pelo filme de Kleber Mendonça Filho.

Além do prêmio principal, a atuação de Wagner Moura também foi celebrada pela crítica internacional. O ator recebeu o troféu de melhor ator em filme de drama durante a cerimônia realizada no domingo (11), ampliando o destaque do Brasil em uma das premiações mais relevantes do cinema mundial.

O resultado de 2026 dá continuidade a uma sequência positiva para o país no Globo de Ouro. No ano anterior, Fernanda Torres havia vencido na categoria de melhor atriz em filme de drama, confirmando um período de visibilidade inédita do cinema brasileiro no circuito internacional.