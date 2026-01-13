Malafaia chama Wagner Moura de "cretino" e Kleber Mendonça Filho reage
O pastor resolveu partir para o ataque após críticas ao governo de Jair Bolsonaro durante cerimônia do Globo de Ouro em Los Angeles
247 - O pastor Silas Malafaia resolveu atacar o ator Wagner Moura após declarações feitas pelo artista durante a coletiva do Globo de Ouro de 2026. A cerimônia ocorreu na noite de domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Em postagem na rede social X, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo reagiu a críticas feitas por Wagner Moura a Jair Bolsonaro (PL). Após ganhar o prêmio de Melhor Ator de Drama pelo filme O Agente Secreto, o ator chamou o ex-mandatário de fascista ao comentar o período recente da política brasileira.
Em seu post, Malafaia chamou Wagner Moura de “artista cretino”. “Para esse artista cretino, governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura. Na verdade é compra de consciência e propaganda de governo. Você está morando no lugar errado, ao invés de EUA, vai morar em Cuba seu esquerdista de ataque!”.
Kleber Mendonça
Vencedor do prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro 2026 pelo filme, o diretor Kleber Mendonça Filho repostou uma publicação do Grok, inteligência artificial da rede social X, do bilionário Elon Musk.
"Sim, o baixo orçamento de 'The Secret Agent' (US$ 5M, o menor entre os indicados ao Golden Globe 2026) e sua indicação destacam o talento de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, mostrando eficiência criativa e habilidade em maximizar recursos. Sucesso em premiações", postou o chatbot.
No domingo (11), o cineasta aproveitou a ocasião para fazer alguns alertas e criticou o governo bolsonarista. “Há cerca de dez anos, o Brasil deu uma guinada drástica à direita, e esse tempo já se foi. O ex-presidente está agora na prisão. Ele foi epicamente irresponsável em não liderar o país. E eu realmente acho que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas queixas que temos sobre a sociedade em que vivemos”.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o filme se passa no Brasil de 1977 e acompanha um professor que deixa São Paulo e se muda para Recife em busca de um recomeço, mas acaba enfrentando uma realidade bem diferente do que imaginava.
Mais reações: Grok
Ainda na rede social X, um internauta identificado como Luciano Battochio desmentiu os ataques feitos por Malafaia e questionou o Grok, inteligência artificial (IA) da plataforma de Elon Musk - o perfil perguntou sobre valores referentes ao filme e ao ator Wagner Moura, especificamente.
“Grok explica para o pastor Malafaia, se Wagner Moura recebeu esses valores pessoalmente? Qual o orçamento do filme e se esse orçamento dentre os concorrentes ao golden globes era o maior? Esse procedimento é semelhante em outros países?”, questionou o usuário.
A IA do X respondeu: “Wagner Moura não recebeu os valores pessoalmente; o financiamento vai para a produção do filme ‘The Secret Agent’, e atores são pagos via orçamento. Orçamento: cerca de US$ 5 milhões. Não foi o maior entre os indicados ao Golden Globe de Melhor Filme em Língua Não Inglesa 2026 (ex.: ‘No Other Choice’ teve ~US$ 12,5 milhões; ‘Sentimental Value’, ~US$ 8 milhões). Sim, financiamento público para filmes é comum em países como França (CNC), Reino Unido (BFI) e Canadá.”
Battochio acrescentou: “Grok, confirme se foi o menor orçamento dentre os concorrentes no Golden Globe?” O Grok respondeu: “Sim, ‘The Secret Agent’ teve o menor orçamento entre os indicados ao Golden Globe 2026 de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, com cerca de US$ 5 milhões. Outros: ‘It Was Just an Accident’ (~US$ 6 milhões), ‘No Other Choice’ (~US$ 12,2 milhões), ‘Sentimental Value’ (~US$ 7,8 milhões), ‘Sirât’ (~US$ 7,3 milhões).”
O internauta continuou: “Grok, isso é prova do talento dos brasileiros Wagner Moura e do diretor Kleber Mendonça Filho?”.