Fenômeno global, Guerreiras do K-Pop supera 500 milhões de visualizações

247 - A animação Guerreiras do K-Pop confirmou seu status de fenômeno global ao conquistar dois prêmios no Oscar 2026: Melhor Animação e Melhor Canção Original, pela faixa "Golden". O longa — fruto de uma parceria entre a Sony e a Netflix — acumulou cerca de 500 milhões de visualizações na plataforma de streaming até a última atualização disponível.

Os números divulgados pelo Adoro Cinema reforçam a dimensão do sucesso alcançado pelo filme. A cerimônia do Oscar ocorreu nesse domingo (15) em Los Angeles (EUA). De acordo com dados da empresa de pesquisa Nielsen, Guerreiras do K-Pop encerrou 2025 como o título mais assistido em serviços de streaming no mundo inteiro, registrando 20,5 bilhões de minutos consumidos ao longo do ano — um resultado que deixou para trás concorrentes de peso como Moana 2 (9,4 bilhões de minutos), Um Maluco no Golfe 2 (7,1 bilhões de minutos) e Wicked (6,8 bilhões de minutos).

A força do filme nas plataformas digitais, aliada ao reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, consolida Guerreiras do K-Pop como o maior hit da história da Netflix — e já antecipa o apetite do público pela continuação, cuja produção está confirmada.

Os mesmos criadores do original estão à frente da sequência. A diretora e roteirista Maggie Kang e o co-diretor Chris Appelhans voltam ao projeto com a mesma equipe que construiu o universo da animação. Para Kang, a oportunidade de expandir a história vai além do sucesso comercial: "Sinto um orgulho imenso, como cineasta coreana, pelo fato de o público querer mais dessa história coreana e dos nossos personagens coreanos", declarou. "Há muito mais nesse mundo que construímos e estou empolgada para mostrar a vocês. Isso é só o começo."

Appelhans, por sua vez, destacou o vínculo afetivo que a equipe desenvolveu com os personagens ao longo do processo criativo. "Esses personagens são como família para nós, o mundo deles se tornou nossa segunda casa", afirmou. O diretor também adiantou o tom da continuação: "Estamos animados para escrever o próximo capítulo, desafiá-los e vê-los evoluir — e continuar a expandir os limites de como música, animação e narrativa podem se unir."

A presença da música como elemento central da narrativa foi, desde o lançamento, um dos diferenciais que aproximaram o filme do público jovem ao redor do mundo — especialmente entre fãs do universo K-Pop. A canção "Golden", vencedora do Oscar, sintetiza essa fusão entre cultura pop coreana e animação de alto nível técnico que tornou o projeto único em seu segmento.

Enquanto a sequência não chega às telas, o filme campeão do Oscar segue disponível na Netflix em mais de uma versão, mantendo o acesso ao título que redefiniu os parâmetros do streaming global.