Jennifer Lopez chora ao falar que 'Ainda Estou Aqui' a curou por dentro (vídeo)

247 - A cantora e atriz Jennifer Lopez revelou que o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, provocou uma transformação profunda em sua vida durante um dos momentos mais dolorosos que já enfrentou. A declaração foi feita ao podcast Films To Be Buried With, apresentado pelo ator Brett Goldstein. A informação foi publicada no Metrópoles.

A artista contou que assistiu ao longa enquanto passava pelo processo de divórcio de Ben Affleck, sem saber previamente de que se tratava a obra. Sentada ao lado do pai, ela acabou sendo tomada pela emoção ao acompanhar a trajetória de Eunice Paiva, personagem interpretada por Fernanda Torres no filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, a primeira estatueta da categoria conquistada pelo Brasil.

Na produção dirigida por Walter Salles, Eunice dedica décadas de sua vida à busca por respostas sobre o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. Lopez afirmou que uma sequência específica do filme despertou reflexões sobre sua própria família.

"Eu estou assistindo a esse filme, e meu pai está sentado no sofá. E assistindo a esse filme… tem aquela cena no começo em que eles estão todos na praia juntos. E depois, essa mulher passa a vida inteira tentando provar que o marido dela existiu, de verdade, que ele não simplesmente desapareceu. Ela queria a certidão de óbito. Ela só seguiu firme no seu caminho, criando todos aqueles filhos sozinha", relatou.

A emoção se intensificou quando o filme retorna às imagens da família reunida na praia. Ao recordar o momento durante a entrevista, Lopez voltou a se emocionar e chegou às lágrimas.

"Eu poderia chorar agora. Andando pela praia com um dos filhos no ombro e o outro segurando a mão dele. Algo aconteceu na minha cabeça, e eu simplesmente comecei a chorar. Comecei a calcular todas as coisas com os meus filhos, a minha experiência com o meu pai. Tudo aconteceu de uma vez."

O pai percebeu o estado emocional da filha e se aproximou para confortá-la. A conversa que os dois travaram logo após a sessão tornou-se um dos momentos mais marcantes daquele período difícil.

"Ele se vira, me vê, eu olho para ele, e ele diz: 'Ah, querida, o que foi?'. E eu disse: 'Pais são tão importantes'. E ele segurou o meu rosto e disse: 'Eu te amo. Eu sempre te amei'", disse a artista em lágrimas.

Para Lopez, aquelas palavras tiveram um efeito imediato e duradouro. "Mudou a minha vida naquele momento. Acho que, às vezes, como filhos, nós não sabemos se nossos pais nos amam, mesmo sabendo que eles nos amam. Ele sabia que era aquilo que eu precisava ouvir. Isso curou uma parte de mim."

Ao encerrar o relato, a artista atribuiu ao longa um papel central em seu processo de recuperação emocional. "Aquele filme me mudou e me ajudou. Me ajudou a crescer e me curou, de certa forma. Mas também porque meu pai estava lá. Graças a Deus ele estava lá. Não acho que tenha sido coincidência."

Jennifer Lopez faz desabafo emocionante ao revelar que o filme “Ainda Estou Aqui” mudou sua vida.



O filme protagonizado por Fernanda Torres foi essencial para Jennifer, principalmente na relação com a família e pós divórcio. pic.twitter.com/0pYN3UReYO — Jennifer Lopez Brasil 🇧🇷 (@jlobrasil) June 10, 2026