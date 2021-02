José de Abreu diz ter vergonha de ser brasileiro e aponta que o ódio contra Lula acabou com o país

"Que tragédia um país que, para acabar com um ex-presidente, acabou com tudo. Sua culpa? Ter sido o melhor presidente de todos os tempos", publicou o ator nas redes sociais edit

247 - O ator José de Abreu publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), dia em que vieram a público as novas conversas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, comprovando que Moro orientou o Ministério Público Federal na ação que condenou Lula.

Pelo Twitter, Zé de Abreu disse ter vergonha de ser brasileiro. "Pouco me resta senão lutar até morrer para que voltemos um dia a ser um país. Que tragédia um país que, para acabar com um ex-presidente, acabou com tudo. Sua culpa? Ter sido o melhor presidente de todos os tempos", afirmou o ator petista.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski levantou o sigilo das conversas realizadas por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram entre procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro.

As conversas foram obtidas pelos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois de Lewandowski ter decidido que a defesa poderia ter acesso ao material apreendido na Operação Spoofing, que teve como alvo o caso de rastreamento dos celulares de diversas autoridades, entre elas Moro e integrantes da força-tarefa da Lava Jato.

Nesta segunda-feira (1º), o conteúdo foi incluído no processo que pede a suspeição do ex-juiz. Em uma das mensagens, de 14 de dezembro de 2016, o procurador-chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol comunica a Moro que a denúncia contra Lula será protocolada “em breve”, fato celebrado pelo magistrado.

Em outro trecho das conversas divulgadas, Dallagnol deixa claro o conluio com o então juiz Sérgio Moro para condenar Lula, e voltar a debochar do ex-presidente, chamando-o de "nove". "O material que o Moro nos contou é ótimo. Se for verdade, é a pá de cal no 9 e o Márcio merece uma medalhta", diz Dallagnol.

