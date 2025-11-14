Labubu está sendo preparado para virar filme nas telonas, diz reportagem

LOS ANGELES (Reuters) - Os populares bonecos Labubu, que provocaram um frenesi global, poderão brilhar nas telas de cinema no futuro, informou o Hollywood Reporter nesta sexta-feira.

A Sony Pictures fechou um acordo nesta semana para desenvolver um filme baseado nos bichinhos dentuços, informou o veículo. O filme está nos estágios iniciais de desenvolvimento e ainda não foi decidido se será em live action ou animação.

A Sony não fez comentários.

Vendidos pela Pop Mart da China, os Labubus tornaram-se um fenômeno neste ano, carregados para cima e para baixo por celebridades como Rihanna e a cantora Lisa, do grupo sul-coreano Blackpink. Os compradores faziam fila para adquirir os bonecos em "caixas cegas" que mantêm o modelo exato em segredo até serem abertas.

A Sony produziu os filmes "Jumanji", assim como a animação da Netflix "Guerreiras do K-pop".