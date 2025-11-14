Revista dos EUA coloca Wagner Moura na liderança das apostas para o Oscar

247 - Wagner Moura deu mais um passo rumo ao reconhecimento internacional. Segundo reportagem publicada pelo Metrópoles, o ator brasileiro lidera a tradicional lista de apostas ao Oscar de Melhor Ator elaborada pela revista norte-americana The Hollywood Reporter — uma das publicações mais influentes na cobertura da temporada de premiações em Hollywood.

O ranking é assinado por Scott Feinberg, editor especializado em prêmios e referência entre analistas da indústria. Na avaliação dele, a performance de Moura em O Agente Secreto, novo longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, o coloca à frente de nomes consagrados como Leonardo DiCaprio, George Clooney, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan.

Filme brasileiro ganha força na corrida internacional

Além da projeção individual de Wagner Moura, O Agente Secreto também aparece com destaque entre os possíveis indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional, ocupando a quarta posição nas previsões de Feinberg. O longa segue acumulando elogios desde sua estreia internacional e tem sido citado por críticos como um dos títulos mais tecnicamente sólidos da temporada.

A produção também desponta em outras categorias importantes da lista da The Hollywood Reporter:

7º lugar em Melhor Roteiro Original ;

; 13º em Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho);

(Kleber Mendonça Filho); 17º em Melhor Filme ;

; 23º em Melhor Fotografia.

Os números reforçam a robustez da campanha e indicam que o filme pode ultrapassar a disputa internacional e chegar a categorias gerais — algo raro para produções brasileiras.

A força de Wagner Moura na temporada

Wagner Moura, conhecido por transitar entre o cinema brasileiro e produções internacionais, tem sido apontado pela crítica norte-americana como uma das atuações mais impactantes do ano. Sua performance em O Agente Secreto tem sido descrita como intensa, precisa e emocionalmente complexa, elementos que costumam pesar nas decisões da Academia.

Caso a indicação se confirme, Moura fará história: será o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Oscar de Melhor Ator.

A lista oficial de indicados será divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos primeiros meses de 2026. Até lá, a presença de Wagner Moura no topo das previsões já representa uma conquista inédita para o cinema brasileiro.