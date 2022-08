Livro de Paulo Freire fica entre cem mais vendidos da Amazon após citação de Lula

Presidenciável petista impulsionou vendas de livro do consagrado pedagogo após mencionar célebre frase durante sabatina no Jornal Nacional edit

247 - Após o ex-presidente Lula (PT) ter citado uma frase de Paulo Freire durante sabatina no Jornal Nacional desta quinta-feira (25) , as vendas do principal livro do consagrado pedagogo foram impulsionadas.

De acordo com a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles, nesta sexta-feira (26) a obra “Pedagogia do oprimido” ficou entre as cem mais vendidas do catálogo da Amazon, um dos maiores sites de vendas de livros do mundo.

A frase citada por Lula foi: "De vez em quando a gente precisa estar junto com os divergentes para combater os antagônicos." O presidenciável petista mencionou tal referência ao falar sobre a composição de sua chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que, há poucos anos, era um de seus grandes "divergentes" na política nacional . Agora, ambos estão juntos para combater o antagônico Jair Bolsonaro (PL).

A referência de Lula vem da obra “Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido”, em que Paulo Freire diz: "(...) só uma política radical, jamais, porém, sectária, buscando a unidade na diversidade das forças progressistas, poderia lutar por uma democracia capaz de fazer frente ao poder e à virulência da direita. Vivia-se, porém, a intolerância, a negação das diferenças. A tolerância não era o que deve ser: a virtude revolucionária que consiste na convivência com os diferentes para que se possa melhor lutar contra os antagônicos”.

