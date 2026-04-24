Michael Jackson volta ao centro de acusações de abuso sexual

247 - Quatro irmãos que conviveram de perto com Michael Jackson durante a infância afirmam ter sido vítimas de abuso sexual e entraram na Justiça contra o espólio do cantor, após anos defendendo publicamente o artista de acusações semelhantes. O caso ganhou repercussão internacional e reacende controvérsias históricas envolvendo o ícone pop, segundo o The New York Times.

Dominic, Aldo, Marie Nicole e Eddie Cascio — filhos de amigos próximos de Jackson — relataram que levaram anos para compreender e admitir os abusos. Parte dos irmãos afirma ter percebido a violência apenas na vida adulta, enquanto outros dizem que, embora soubessem desde cedo, se sentiam intimidados para falar sobre o tema, inclusive entre si.

A denúncia veio a público na mesma semana da estreia, nos Estados Unidos, do filme “Michael”, cinebiografia que tem gerado críticas por não abordar as acusações de abuso sexual contra o cantor ao longo de sua trajetória. Há ainda um quinto irmão que não participou do processo por questões legais.

A relação entre a família Cascio e o cantor teve início quando Jackson frequentava um hotel em Manhattan administrado pelos pais dos irmãos. Segundo a defesa do espólio, representada pelo advogado Marty Singer, a ação judicial seria uma “tentativa desesperada de extorsão”, já que os autores pedem indenizações milionárias.

Os advogados também destacam que os próprios irmãos defenderam o cantor por mais de duas décadas. Em entrevista concedida a Oprah Winfrey em 2010, um ano após a morte de Jackson, eles negaram qualquer tipo de abuso. No entanto, em 2020, procuraram o espólio alegando terem sido vítimas de violência sexual.

Um acordo foi firmado à época, prevendo pagamentos que somaram cerca de US$ 16 milhões (aproximadamente R$ 80 milhões) ao longo de cinco anos. As acusações permaneceram sob sigilo durante esse período. A disputa judicial começou após a interrupção dos repasses, quando os irmãos passaram a exigir valores mais altos.

Nos relatos apresentados à Justiça, Aldo afirma que sofreu abuso sexual a partir dos sete anos. Hoje com 35, ele diz que as agressões ocorreram por anos. Sua irmã, Marie Nicole, relata ter sido abusada pela primeira vez aos 12 anos. Já Dominic afirma que Jackson solicitava comportamentos de cunho sexual envolvendo as crianças.

Os documentos judiciais indicam que os episódios teriam ocorrido em diversos locais, incluindo a residência do cantor. Durante a infância, no entanto, os irmãos negavam qualquer irregularidade quando questionados pelos pais, que optaram por não comentar o caso atualmente.

O filme “Michael”, produzido com participação de membros da família do artista, retrata a carreira do cantor até 1988. Por esse recorte temporal, as acusações de abuso — cuja primeira denúncia pública surgiu em 1993 — não são abordadas. Existe a possibilidade de uma continuação cinematográfica que trate do período posterior.