Órgão de fiscalização dos EUA vai revisar liberação de arquivos sobre Jeffrey Epstein

247 - O órgão de fiscalização interna do Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que irá analisar como a pasta tem cumprido a legislação que exige a liberação de documentos ligados às investigações sobre Jeffrey Epstein, financista acusado de crimes de tráfico sexual. As informações foram divulgadas pela Reuters.

De acordo com a agência, o Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça — que atua de forma independente — anunciou nesta quinta-feira (23) que pretende revisar os procedimentos adotados pelo órgão na identificação, edição e divulgação dos arquivos sob sua responsabilidade.

Em comunicado, o órgão afirmou que deve “avaliar os processos do DOJ para identificar, redigir e liberar registros em sua posse, conforme exigido pela lei”. A iniciativa busca verificar se as diretrizes legais estão sendo seguidas corretamente na disponibilização dos documentos ao público.

A legislação mencionada, aprovada em novembro, determina que o Departamento de Justiça torne públicos quase todos os registros relacionados às investigações de tráfico sexual envolvendo Epstein. O caso ganhou ampla repercussão internacional devido às conexões do financista com figuras influentes e de alto perfil.

Além de Epstein, os arquivos também abrangem informações sobre sua ex-associada, Ghislaine Maxwell, que foi condenada por envolvimento nas atividades criminosas. A análise do inspetor-geral pode trazer mais transparência ao processo de divulgação e esclarecer eventuais falhas no cumprimento da lei.