Juiz dos EUA rejeita ação de Trump contra o WSJ por reportagem sobre caso Epstein

247 - Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou, nesta segunda-feira (13), a ação por difamação movida pelo presidente Donald Trump contra o jornal Wall Street Journal. O processo foi aberto após a publicação de uma reportagem que mencionava um cartão de aniversário atribuído a Trump e enviado ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. As informações são da agência Reuters.

O presidente e seus advogados afirmam que o documento usado pelo veículo de imprensa é falso, mesmo após a divulgação de uma cópia por parlamentares que investigaram o caso. O juiz Darrin P. Gayles concluiu que Trump não atendeu ao padrão jurídico exigido para ações de difamação envolvendo figuras públicas. Em sua decisão, escreveu: "Esta queixa não chega nem perto desse padrão".

Nos Estados Unidos, esse tipo de processo exige a comprovação de que a informação divulgada é falsa e de que houve intenção deliberada de enganar ou desconsiderar a veracidade dos fatos. O juiz também destacou que o jornal procurou Trump antes da publicação e incluiu sua negativa na reportagem, permitindo que o público avaliasse o conteúdo.

Contexto do caso

A ação foi protocolada em julho de 2025, em meio a críticas à condução do governo no caso Epstein. O financista morreu em 2019, em uma prisão em Nova York, após ser acusado de tráfico sexual de menores.

A reportagem do Wall Street Journal citada na ação mencionava um cartão de 2003 com assinatura atribuída a Trump, contendo um desenho e referências a uma conversa fictícia entre os dois. O presidente nega a autenticidade do material.

O juiz afirmou que a decisão não tratou da veracidade da reportagem, limitando-se à análise dos critérios legais para difamação. Trump poderá apresentar uma nova versão da ação até o dia 27 de abril, segundo a decisão.

Reações e desdobramentos

A empresa Dow Jones, responsável pelo jornal, declarou estar satisfeita com o resultado e reiterou a confiança na apuração da publicação. Já um porta-voz da equipe jurídica de Trump afirmou que o presidente pretende apresentar novamente a ação.

O caso integra uma série de processos movidos por Trump contra veículos de comunicação durante seu mandato. Entre os alvos estão organizações como BBC, The New York Times e outros meios de imprensa, que negam irregularidades nas publicações.