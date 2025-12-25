Morre Teuda Bara, referência do teatro brasileiro e fundadora do Grupo Galpão, aos 84 anos

247 - A atriz Teuda Bara morreu nesta quinta-feira (25), em Belo Horizonte, aos 84 anos. Reconhecida como uma das fundadoras do Grupo Galpão, uma das companhias teatrais mais respeitadas do país, ela estava internada desde o dia 14 de dezembro no Hospital Madre Teresa, na capital mineira. A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos, quadro caracterizado por infecção generalizada que compromete diversas funções vitais.

A informação foi confirmada pela assessoria do Grupo Galpão. Em publicação nas redes sociais, a companhia destacou a dimensão da perda para a cena cultural brasileira. “A partida de Teuda representa uma perda imensurável para o Grupo Galpão, o teatro brasileiro e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela”, afirmou o coletivo. Em outra mensagem, o grupo completou: “Ao mesmo tempo, fica a profunda gratidão pela alegria, pela força e pela luz raríssima que Teuda espalhou ao longo de tantos anos de vida e criação. Dividir o caminho com ela foi um presente — um exercício diário de amor, generosidade e coragem artística”.

Figura central do teatro nacional, Teuda Bara integrou a maior parte dos espetáculos do Grupo Galpão desde a fundação da companhia, no início da década de 1980. Sua presença nos palcos ajudou a consolidar a linguagem artística que projetou o grupo mineiro no Brasil e no exterior. O velório da atriz está marcado para a manhã desta sexta-feira (26), no Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte.

Nascida em 1941 na capital mineira, Teuda era filha de um major do Corpo de Bombeiros, que também atuava como trombonista, e de uma enfermeira cantora e parodista. Apesar de nunca ter frequentado cursos formais de teatro, construiu uma carreira sólida e respeitada. Aos 30 anos, quando cursava ciências sociais na Universidade Federal de Minas Gerais, teve os primeiros contatos com a cena artística ao participar do chamado teatro-jornal no Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

A decisão de abandonar a universidade marcou uma virada definitiva em sua trajetória. Teuda passou a trabalhar com o diretor Eid Ribeiro e, posteriormente, mudou-se para São Paulo, onde integrou projetos do diretor José Celso Martinez Corrêa. Pouco depois, retornou a Minas Gerais e se tornou uma das fundadoras do Grupo Galpão, experiência que definiria sua vida artística.

Além do teatro, a atriz também teve atuações de destaque na televisão e no cinema. Na TV, participou da novela “Meu Pedacinho de Chão”, exibida em 2014 e dirigida por Luiz Fernando Carvalho, e da série de comédia “A Vila”, de 2017, protagonizada por Paulo Gustavo. No cinema, esteve em produções como “O Palhaço”, de Selton Mello, “La Playa D.C”, de Juan Andrés Arango, “As Duas Irenes”, de Fábio Meira, e “Órfãs da Rainha”, de Elza Cataldo.