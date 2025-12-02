TV 247 logo
      Musical Auto do Guriatã sobre o Bumba meu Boi realiza shows e oficinas em São Paulo

      As oficinas do projeto Auto do Guriatã são gratuitas e não exigem inscrição prévia

      Elenco do musical Auto do Guriatã (Foto: Núcleo Maracá por Tábata Araújo)

      247 - O Auto do Guriatã, ópera popular baseada no rico repertório do mestre maranhense Humberto de Maracanã, chega a São Paulo com uma intensa agenda de cultura popular de 3 a 6 de dezembro. O projeto inclui um show na capital (com audiodescrição e Libras) e mais um no interior do estado (Piracicaba), complementados por oficinas gratuitas de Bumba Boi com os integrantes do Bumba Boi de Maracanã. (Agenda completa abaixo.)

      O espetáculo, um musical contemporâneo, traz para o palco a narrativa simbólica do Boi – a trama do boi roubado por Pai Francisco para satisfazer o desejo da grávida Catirina – explorando, com o vigor das toadas do Bumba Boi, questões atemporais sobre relações sociais, poder e ancestralidade. As toadas são de autoria do mestre Humberto de Maracanã e retratam o ciclo completo da vida e da arte, mostrando que, após a cura, o Boi cumpre seu destino final para que um novo ciclo possa ser reiniciado. O repertório faz parte do álbum Auto do Guriatã, produzido por André Magalhães, que está em fase de finalização e chega em breve às plataformas digitais.

      Realizado pelo Núcleo Maracá, o Auto oferece uma atmosfera rica da história do Bumba Boi maranhense, uma manifestação que já é familiar a uma parte do público paulistano – especialmente porque Tião Carvalho, também integrante do Auto do Guriatã, realiza há mais de 30 anos a tradicional Festa do Boi no Morro do Querosene (Zona Oeste). O espetáculo se aprofunda agora na obra de um de seus maiores mestres.

      "Viajei muito e dividi muitos palcos com Mestre Humberto, então fui entendendo a visão dele sobre o Auto do Bumba Boi. As toadas que ele criou para essa apresentação — um repertório autoral de altíssima exigência e sofisticação — são uma opereta de fato, que precisava ir para o palco para honrar a memória e a genialidade desse mestre”, explicou Renata Amaral, musicista e autora da ideia do musical, que também é responsável pela direção geral.

      Diálogo criativo entre gerações de artistas

      Gravado por nomes como Maria Bethânia, Alcione e Zeca Baleiro, o repertório de Mestre Humberto de Maracanã é o fio condutor dessa montagem. O Guriatã foi um dos raros artistas tradicionais a diluir as fronteiras entre o erudito e o popular, deixando um acervo precioso de toadas que se tornaram matrizes da música urbana brasileira.

      O elenco reúne grandes referências das tradições populares em São Paulo, como os Mestres Tião Carvalho, anteriormente mencionado, Mestra Graça Reis, Mestra Ana Maria Carvalho e Mestre Sapopemba, que dialogam com músicos contemporâneos como Renata Amaral (A Barca, Ponto BR), Lincoln Antonio (A Barca), Ariel Coelho e a dançarina e cantora Aline Fernandes.

      "O Auto do Guriatã reúne um grupo bem especial, que promove um diálogo potente. Reunimos os mestres que nos ensinaram e nos inseriram nessa tradição, como Tião Carvalho, Graça Reis e Ana Maria Carvalho, e também Mestre Sapopemba, que não é da tradição do Boi, mas tem esse ímpeto do cantador. Junto a esses mestres estão músicos contemporâneos e pesquisadores que há décadas bebem nesta fonte. É a tradição em pleno vigor, sendo feita hoje”, completou Renata.

      Ela também destacou as rupturas que o espetáculo incorporou, subvertendo a tradição. "A primeira ruptura importante do nosso projeto foi ter a Mestra Graça Reis no papel do Amo. Originalmente, não há mulheres como personagens centrais nesse Auto clássico. As mulheres estão em um lugar de potência, e Graça, no papel do Amo, conduz essa mudança e atualiza o discurso sobre relações de poder dentro da nossa tradição popular”, enfatizou.

      Oficinas | Um Mergulho na Tradição

      Além dos shows previstos em São Paulo e Piracicaba, o público terá a oportunidade de participar de oficinas com integrantes do próprio Bumba Meu Boi de Maracanã. A comunidade, que é uma das maiores e mais conhecidas do Maranhão (com mais de 1 mil integrantes), conduzirá um mergulho nos toques, cantos e danças que dão vida ao Bumba Meu Boi, essa manifestação centenária.

      A circulação, que atende tanto o público geral quanto o pedagógico das escolas públicas, tem como objetivo central apresentar a riqueza da obra do Guriatã, como era conhecido Humberto de Maracanã, e reforçar o entendimento da cultura popular como arte contemporânea vigorosa e essencial para a identidade brasileira.

      "As toadas do Mestre Humberto, que vão contando o enredo de uma forma que é uma opereta de fato, sempre me pareceram um material incrível para o palco. Os integrantes do Bumba Boi de Maracanã também trarão o rico universo dessa manifestação para as oficinas. O público vai conhecendo e se familiarizando com a tradição popular como arte de altíssima sofisticação e totalmente atemporal. Em outros momentos em que o Auto foi apresentado, vimos que atrai e engaja o público em geral, porque reconhece essa excelência e essa força artística”, concluiu Renata.

      O projeto Auto do Guriatã é aprovado no Edital de Fomento Cultsp PNAB número 24/2024 – Gravação e Lançamento de Álbum Musical Inédito. Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional Aldir Blanc, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

      Sobre Humberto de Maracanã

      Humberto de Maracanã nasceu em São Luís no dia 2 de novembro de 1939 e faleceu na capital maranhense no dia 19 de janeiro de 2015. Desde os 12 anos de idade era compositor e intérprete de toadas de Bumba Boi. Sua trajetória é inseparável do Boi de Maracanã (sotaque de matraca), um dos grupos mais tradicionais do Maranhão, do qual fez parte por mais de 40 anos. Aos 34 anos, tornou-se mestre do grupo, sendo batizado como "Humberto do Maracanã". "Guriatã" é o nome de um pássaro e foi adotado pelo próprio Mestre Humberto de Maracanã, que ficou conhecido por esse apelido pelos seus admiradores.

      A toada de autoria de Humberto "Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão" se tornou um símbolo do São João maranhense e foi gravada por artistas como a conterrânea Alcione. Em 2008, o Prêmio Culturas Populares do MinC homenageou a trajetória de Humberto, sendo chamado de Prêmio Humberto de Maracanã. O Guriatã foi premiado como mestre da cultura brasileira no 23º Prêmio da Música Brasileira. Ele era casado e pai de 23 filhos.

      Sinopse do Auto do Guriatã

      Ópera popular e musical contemporâneo, o Auto do Bumba Boi conta a história do boi predileto da Ama/Fazendeira, que é roubado por Pai Francisco/Nego Chico, pois sua esposa Catirina, grávida, deseja comer a língua desse boi dançarino. O animal desaparecido é procurado por diversos personagens, em uma trama cheia de reviravoltas, até que, identificado o ladrão, Pai Francisco devolve o Boi, mas já quase morto. É chamado então o Doutor/Pajé, que, com rezas e aboios, cura o Boi, que finalmente urra, voltando à vida. Adiante, outro destino o espera, para que esse ciclo se reinicie.

      Serviço

      • Espetáculo: Auto do Guriatã – Ópera Popular por Mestre Humberto de Maracanã
      • Circulação: de 3 a 6 de dezembro
      • Classificação Indicativa: Livre
      • Realização: Núcleo Maracá
      • Concepção e Direção Geral: Renata Amaral

      Elenco/Tocadores:

      • Aline Fernandes
      • Ana Maria Carvalho
      • Ariel Coelho
      • Graça Reis
      • Henrique Menezes
      • Lincoln Antonio
      • Renata Amaral
      • Sapopemba
      • Tião Carvalho
      • Participação Especial: Bumba Meu Boi de Maracanã

      Ficha técnica

      • Concepção e direção geral: Renata Amaral
      • Direção musical: Lincoln Antonio
      • Direção cênica: Maria Gomide
      • Figurinos e ilustrações: Isabel Gomide
      • Produção executiva: Aline Fernandes
      • Assistente de produção: Tábata Araujo
      • Produção musical: André Magalhães

      Confira o teaser do Auto do Guriatã:

