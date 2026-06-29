Myrlla Muniz é destaque em grande homenagem a Chico Buarque no Clube do Choro

Brasília recebe, nesta terça-feira (30), um dos mais importantes tributos já realizados à obra de Chico Buarque. O espetáculo "Meus Caros Amigos" celebra os 50 anos do histórico álbum lançado em 1976 e destaca as memoráveis parcerias do compositor, reunindo músicos e intérpretes reconhecidos pela excelência artística em uma noite dedicada a um dos maiores criadores da cultura brasileira. O projeto também presta homenagem à força coletiva que sempre caracterizou a produção musical de Chico, cuja obra atravessa gerações e permanece atual.

A direção musical é assinada pelo pianista, compositor e arranjador Luís Felipe Gama, profissional de reconhecida experiência e refinamento artístico. No palco, ele será acompanhado por Caio Fonseca (bateria), Rodrigo Salgado (baixo acústico), Ocelo Mendonça (violoncelo e saxofone), Marcus Vianna (vocal), Márcia Tauil (vocal) e Myrlla Muniz (vocal), formando um elenco de músicos que compartilham profunda afinidade com a obra de Chico Buarque.

Entre os grandes destaques da noite está Myrlla Muniz, uma das artistas que mais profundamente se dedicam ao universo de Chico Buarque. Protagonista dos espetáculos "Vida" e "Sou Dessas Mulheres", ambos marcados pelo sucesso de público e crítica, ela construiu uma trajetória singular, na qual interpretação artística e pesquisa acadêmica caminham juntas.

Dona de uma voz potente e sofisticada, Myrlla está concluindo doutorado na Universidade de Brasília dedicado à obra de Chico Buarque. Sua pesquisa sustenta que o compositor, cantor e escritor pode ser compreendido como um dos herdeiros do Modernismo brasileiro, especialmente pelo diálogo implícito de sua criação com autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. A investigação revela como a literatura, a música e a crítica social presentes na obra de Chico atualizam, em linguagem contemporânea, princípios fundamentais da Semana de Arte Moderna e da tradição modernista brasileira.

Essa aproximação entre Chico Buarque e o Modernismo brasileiro também se manifesta em suas parcerias e diálogos artísticos. O compositor foi amigo de Vinicius de Moraes, um dos mais importantes poetas da segunda geração modernista, com quem dividiu a autoria de canções que se tornaram clássicos da música brasileira, como Gente Humilde — composta também com Garoto — e Valsa para uma Menininha. Essa convivência criativa reforça uma linhagem artística que aproxima a poesia modernista da canção popular brasileira, aspecto que dialoga diretamente com a pesquisa desenvolvida por Myrlla Muniz ao demonstrar que Chico Buarque atualiza, na música e na literatura, o legado de importantes autores modernistas.

Além da carreira como cantora e pesquisadora, Myrlla tornou-se uma das principais intérpretes do Hino Nacional Brasileiro. Sua interpretação na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em versão especialmente arranjada pelo multi-instrumentista Ocelo Mendonça, recebeu amplo reconhecimento pela beleza e originalidade. Desde então, ela também é responsável pelas interpretações do Hino Nacional nas aberturas dos principais eventos promovidos pelo Brasil 247, consolidando-se como uma das vozes mais representativas do repertório cívico brasileiro.

A sintonia entre Myrlla e a obra de Chico não se limita à música. Ela foi premiada por sua interpretação de Iracema no filme Cine Tapuia, dirigido por Rosemberg Cariry. A personagem dialoga simbolicamente com uma das composições mais emblemáticas de Chico Buarque, "Iracema Voou", reforçando a afinidade entre sua trajetória artística e o universo poético do homenageado.

A direção geral do espetáculo é da produtora Tita Lyra, responsável por importantes projetos de valorização da música brasileira. Recentemente, ela reuniu grande público em um emocionante espetáculo dedicado às canções censuradas durante a ditadura militar, muitas delas compostas por Chico Buarque, reafirmando seu compromisso com a preservação da memória cultural e democrática do país.

Mais do que um concerto, "Meus Caros Amigos" propõe um encontro entre poesia, música, literatura e memória, celebrando um artista cuja obra continua inspirando novas gerações de intérpretes, músicos e pesquisadores.

Serviço

Show: Meus Caros Amigos – Homenagem aos 50 anos do lançamento do disco e às grandes parcerias de Chico Buarque

Data: 30 de junho de 2026

Horário: 20h30

Local: Clube do Choro de Brasília

Direção musical: Luís Felipe Gama

Produção: Tita Lyra

Elenco: Luís Felipe Gama (piano), Caio Fonseca (bateria), Rodrigo Salgado (baixo acústico), Ocelo Mendonça (violoncelo e saxofone), Marcus Vianna, Márcia Tauil e Myrlla Muniz (vocais).

Ingressos: à venda na Bilheteria Digital.

Além da homenagem musical, o espetáculo abraça uma causa social. A produção convida o público a levar um agasalho — casacos, cobertores, mantas, gorros, cachecóis ou luvas — que será destinado à Creche Tia Tatá, na Cidade Estrutural. A iniciativa reforça o espírito solidário da noite, mostrando que a arte também pode aquecer vidas e mobilizar gestos de cidadania.