New York Times rasga elogios à Tânia Maria: “como um abraço”

247 - Tânia Maria de Medeiros, de 79 anos, tornou-se um dos nomes mais comentados do cinema brasileiro após sua atuação em O Agente Secreto, novo longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho. Intérprete de Dona Sebastiana, a atriz recebeu amplo destaque do jornal New York Times, que publicou uma reportagem especial sobre sua trajetória e ainda levou o assunto à capa da edição impressa de domingo, ampliando a repercussão internacional do filme e de sua protagonista tardia.

Segundo o New York Times, a visibilidade conquistada com a produção — indicada ao Oscar em quatro categorias — transformou a vida de Tânia Maria. Até poucos anos atrás, ela nunca havia pisado em um set de filmagem. Agora, passou a ser reconhecida nas ruas e soma cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais, mesmo aparecendo por apenas onze minutos no longa.

Na reportagem, a atriz é descrita de forma afetuosa pela apresentadora de televisão e comentarista de cinema Aline Diniz, que afirma ao jornal: "como um abraço". Em outro trecho, Diniz reforça a identificação do público brasileiro com a personagem e com a atriz: "Todos nós já conhecemos uma Tânia Maria nas nossas vidas aqui". No filme, Dona Sebastiana é retratada como uma avó que fala de maneira direta, sem rodeios, para ajudar desconhecidos em situações difíceis.

O diretor Kleber Mendonça Filho também elogia a atuação da atriz ao New York Times. Para ele, Tânia Maria se destaca pela precisão e naturalidade em cena. "É uma grande atriz", afirma o cineasta, acrescentando que ela sempre acerta nas interpretações.

Mendonça Filho descreve ainda sua personalidade como "direta, firme e, ao mesmo tempo, bem-humorada", e completa: "Ela me lembra todas as senhoras mais velhas que já conheci."

Antes de ganhar projeção internacional, Tânia Maria levava uma vida longe dos holofotes. Artesã e costureira, ela não teve formação formal em artes cênicas. Sua estreia no cinema aconteceu em Bacurau, filme anterior de Mendonça Filho, no qual fez uma participação discreta. A experiência abriu caminho para o convite em O Agente Secreto, trabalho que a colocaria definitivamente no centro das atenções.

A história de Tânia Maria, agora celebrada por um dos jornais mais influentes do mundo, reforça a força de trajetórias não convencionais no cinema brasileiro e evidencia como o sucesso de O Agente Secreto extrapolou as telas, revelando talentos que até pouco tempo permaneciam invisíveis ao grande público.