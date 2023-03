Oscar 2023 divulga vencedores neste domingo (12); confira os destaques

Considerada cereja do bolo da sétima arte, premiação será transmitida a partir das 21h no horário de Brasília edit

Apoie o 247

ICL

Por Cristiane Sampaio, do Brasil de Fato - Anunciada para a noite deste domingo (12), a cerimônia de premiação do Oscar 2023 irá revelar os vencedores da condecoração mais famosa do mundo da sétima arte. O Oscar é concedido desde 1929 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização sediada na Califórnia, nos Estados Unidos, que a cada ano seleciona um conjunto de filmes considerados aptos a concorrerem a uma das suas estatuetas.

Em 2023, dezenas de produções disputam as 23 categorias da premiação. Confira a seguir a lista com as principais homenagens.

Melhor filme

Cereja do bolo de todas as categorias, o prêmio de melhor filme é disputado este ano por dez produções. São elas: “Nada de novo no front”; “Avatar – o caminho da água”; “Os Banshees de Inisherin”; “Elvis”; “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”; “Os Fabelmans”; “Tár”; “Top Gun: Maverick”; “Triângulo da tristeza”; e “Entre mulheres”.

>>> Ianomâmis entregarão estatueta alternativa a ganhadores do Oscar em campanha contra garimpo ilegal

Um dos destaques da lista é o longa de ficção científica “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, que aborda a ideia de multiverso, mostrando uma ruptura entre diferentes dimensões que chacoalha a esfera da vida real e material ao misturar realidades paralelas.

É considerado o favorito desta noite e já vem sendo apontado pelo site estadunidense IGN como o filme mais premiado da história.

O recorde anterior era de “Senhor dos anéis: o retorno do rei”, que angariou 101 homenagens, mas o longa que concorre ao Oscar 2023 já acumula 158 prêmios e disputa as estatuetas em 11 categorias, o que fortalece a perspectiva de ampliação do recorde.

Na sequência, vem “Os Banshees de Inisherin”, que tem nove indicações este ano e por isso se equipara a “Nada de novo no front” na corrida.

Melhor filme internacional

Já na lista da categoria de melhor filme estrangeiro figuram cinco produções: “Nada de novo no front” (Alemanha); “Argentina, 1985” (Argentina); “Close” (Bélgica); “EO” (Polônia); e “The Quiet Girl” (Irlanda).

Um dos destaques é o longa hermano, que aborda a condenação de militares atuantes no regime ditatorial que vigorou na Argentina entre 1976 e 1983. O filme tem como protagonista o ator Ricardo Darín, que já atuou em “Relatos Selvagens”, indicado ao Oscar em 2015, e “O segredo dos seus olhos”, que também foi parar no tapete vermelho da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como indicado em 2009.

>>> Atriz destaque do Oscar 2023 morreu subitamente logo após gravar filme que concorre a várias estatuetas

Melhores atores

A estatueta de melhor ator do Oscar 2023 é apontada como uma das mais acirradas deste ano e vem sendo disputada pelo ator estadunidense Austin Butler, que encarnou Elvis Presley no filme de teor biográfico musical “Elvis”; por Colin Farrell, pela atuação em “Os Banshees de Inisherin”; pelo ator irlandês Paul Mescal, que filmou o drama “Aftersun”, premiado em maio de 2022 no Festival de Cannes, em Paris; pelo britânico e veterano das telas Bill Nighy, pela atuação no longa “Living”; e ainda pelo ator Brendan Fraser, que vem sendo aclamado por seu papel em “A baleia”, filme em que dá vida a um professor de inglês obeso que tenta se reconciliar com a filha adolescente.

Cinco nomes estão no páreo pelo prêmio de melhor atriz: Cate Blanchett concorre pela atuação em “Tár”; Ana de Armas, pelo filme “Blonde”; Andrea Riseborough (“To Leslie”); Michelle Williams (“Os Fabelmans”); e Michele Yeoh (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”).

Esta última vem sendo apontada como favorita pela atuação como protagonista no longa estadunidense. Ela também foi agraciada no mês passado com o prêmio de melhor atriz no SAG Awards, condecoração concedida pelo sindicato dos atores dos Estados Unidos, cujo crivo é apontado também como referência para o Oscar.

Melhores coadjuvantes

Na ala masculina, cinco nomes concorrem ao título de melhor ator coadjuvante: Brendan Gleeson (“Os Banshees of Inisherin”), Brian Tyree Henry (“Passagem”), Judd Hirsch (“Os Fabelmans”), Barry Keoghan (“Os Banshees of Inisherin”) e Ke Huy Quan (“Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”).

Já entre as mulheres as concorrentes ao Oscar de melhor atriz coadjuvante são: Angela Bassett (“Pantera negra: Wakanda para sempre”), Hong Chau (“A baleia”), Kerry Condon (“Os Banshees of Inisherin”), Jamie Lee Curtis (“Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”) e Stephanie Hsu (“Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”).

Angela Bassett, que concorre ao Oscar pela segunda vez, é considerada um dos nomes fortes da disputa. Em janeiro, ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante do Critics Choice Awards 2023, concedido pela Broadcast Film Critics Association, por conta do trabalho no longa. Na ocasião, Bassett emocionou o público ao discursar sobre a importância da representatividade negra nos filmes de Hollywood.

"Mostramos ao mundo que poderíamos criar e liderar um sucesso de bilheteria de bilhões de dólares e minha oração é que essa porta permaneça aberta e o céu seja o limite para que outros criadores e contadores de histórias negros de todo o mundo se juntem a nós", disse, ao arrancar aplausos da plateia.

Demais categorias

O restante do roteiro do Oscar inclui as premiações para as categorias de melhor roteiro adaptado, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor documentário, melhor documentário em curta-metragem, melhor edição, melhor filme internacional, melhor design de produção, melhores efeitos visuais, melhor animação, melhor curta de animação, melhor figurino, melhor curta-metragem, melhor maquiagem e cabelo, melhor trilha sonora e melhor som.

A festa do Oscar 2023 ocorre no Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA), e será conduzida pelo comediante Jimmy Kimmel, que já foi mestre de cerimônia do evento nos anos de 2017 e 2018. A solenidade será transmitida no Brasil a partir das 21 horas e pode ser acompanhada em canais por assinatura.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.