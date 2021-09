Pabllo Vittar reforça apoio a Lula em 2022: "estou só esperando o ano que vem para poder votar"

Apoie o 247

247 - Em entrevista para a revista ELLE, a cantora Pabllo Vittar falou que vai usar sua força e alcance para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) nas eleições de 2022. Lula deve ser o principal candidato contra Jair Bolsonaro; pesquisas de intenção de voto mostram que o petista é o melhor colocado para derrotar o fascismo.

“Estou só esperando o ano que vem para poder votar. Vai ser Lula em 2022. Sou a primeira a levantar essa bandeira porque passei por muita coisa nessa vida. Eu lembro quando o Bolsa Família foi criado (2004) e eu pude ir ao mercado fazer compras para a minha mãe. Quem não teve que passar por isso fala o que quer”, afirmou Vittar.

“Eu era pequena, mas lembro bem. Foi no Pará. Muita gente não procura entender nem a ponta do iceberg, não sabe do que o MST se trata ou o que é uma ocupação. Mas, pela minha experiência, eu posso afirmar que fui feliz. Apesar da simplicidade, eu estava rodeada de pessoas que me respeitavam. Às vezes, você não tem recursos, mas tem gente que te respeita, ama e encoraja. E isso é tudo”, completou.

Em julho deste ano, Pablo revelou o desejo de querer cantar na posse de Lula, caso ele seja eleito.

