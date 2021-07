Pabllo Vittar declara seu voto: Lula em 2022 (vídeo)

"Lula 2022, meninos", disse o cantor aos seus seguidores nas redes sociais. Vittar também fez apelo para a população seguir as recomendações da ciência na pandemia edit

247 - O cantor Pabllo Vittar declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a eleição do ano que vem. "Lula 2022, meninos. Não me decepcionem", disse ele aos seus seguidores nas redes sociais.

O artista também criticou o negacionismo de Jair Bolsonaro. "Usem máscaras, não se aglomerem e tomem vacina. Vacina salva", disse.

De acordo com pesquisa Datafolha, o petista lidera a corrida presidencial, com 58% dos votos, contra 31% de Jair Bolsonaro. Ou seja, a tendência é de vitória no primeiro turno.

O levantamento apontou que a rejeição a Bolsonaro chegou a 59%.

No aguardo de ter a @pabllovittar cantando Indestrutível na posse do @LulaOficial em janeiro de 2023.pic.twitter.com/QvOTmODQwm July 9, 2021

